Где есть кашу в Нижнем?

Сорбет – не на обед

Итальянка Monica кое-что (многое!) понимает в хороших завтраках, поэтому у нее с утра можно и просекко перехватить, задать настроение всему дню, так сказать.

Встаем в позицию «Реки просекки», там яйцо, моцарелла, тост, спелые томаты и, конечно, no limit сухое с Апеннинского полуострова. Главная по утренней сытости – рисовая каша с вишневым сорбетом и сезонными ягодами, ее можно и на растительном молоке. Для сбалансированного ЗОЖа имеется авокадо-тост, драник из цукини и будда боул.

ул. Большая Покровская, 82