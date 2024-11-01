Где есть кашу в Нижнем?

Брекфаст кашей не испортишь, этими кашами – определенно. Заварили, конечно! С мороженым есть, с пармезаном есть, с муссом из манго есть – все нужно есть! Чтобы утро подобрее, идем прямо по списку номинантов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024.
Верхушка каши
«Верхушка кофе» все кормит нас завтраками. Каша, конечно, царица здешнего брекфаста: рисовая, на кокосовом молоке с клубникой и страчателлой. Берем к ней сезонный «Какао Пряный чили» или авторский «Раф брауни», например.
ул. Большая Покровская, 2
Пшенная каша с ягодами и каталонским кремом
Ваша бабушка и «Бистро 9/18» вступили в сговор, иначе откуда взяться этому пшенному шедевру. Сытная номинантка выглядит фэшн, украшена ягодами и каталонским кремом. Любители поздних завтраков – все для вас: брекфасты здесь подают с 8:00 до 18:00. Еще можно присмотреться к зеленой грече с вонголе и картофелем или с морковью и апельсином на кокосовом молоке, она тут совсем новенькая.
ул. Рождественская, 9
Пшенная каша четыре сыра
«Парк культуры» сделал кашу четыре сыра, нет, не пиццу, мы не ошиблись! И вы не ошибетесь, если начнете с нее свой день. Место, кстати, очень даже по завтракам: бенедикты с лососем или щучьей икрой, сэндвичи с ростбифом, блины с ягодами и французский омлет с форелью. А из каш еще: гречневая с беконом и чоризо, овсяная в стиле «Анны Павловой» и рисовая с манго.
Верхне-Волжская наб., 10а
Сорбет – не на обед
Итальянка Monica кое-что (многое!) понимает в хороших завтраках, поэтому у нее с утра можно и просекко перехватить, задать настроение всему дню, так сказать.
Встаем в позицию «Реки просекки», там яйцо, моцарелла, тост, спелые томаты и, конечно, no limit сухое с Апеннинского полуострова. Главная по утренней сытости – рисовая каша с вишневым сорбетом и сезонными ягодами, ее можно и на растительном молоке. Для сбалансированного ЗОЖа имеется авокадо-тост, драник из цукини и будда боул.
ул. Большая Покровская, 82
Овсяная каша с грибами и пармезаном
Овсянка, сыр! Mola Mola кашеварит до 16:00 – потом овсяную пармезанно-грибную чудесницу сменяют сицилийский канноло и кокосовая панна-котта. В местной коллекции каш еще рисовая, где манго, семена чиа и сливочный мусс. Запиваем знаменитыми спешалами, предположим флэтом вишня-розмарин или латте манго-перец.
ул. Алексеевская, 6/16
Каша «Дружба» с финиками и грецким орехом
Способ еще сильнее сдружиться с «Министерством завтраков». Все это заварилось, конечно, благодаря тесным отношениям между рисом и пшеном. Великая лавстори, которая переросла в крепкую «Дружбу». Сольно выступают зеленая гречка со сливочным песто и овсянка с компотом из ягод и орехами.
ул. Большая Покровская, 21/5
Пшенная каша на сливках с павловской уткой и городецким сыром
Все в ней свое, отсюда и такой домашний вкус у пшенной королевишны «Самовара да утки». А для юных гостей придумали «Мишкину кашу» (в заведении называют ее «идеальной»!) из сладких сливок, садовой виктории и мороженого. Прямиком из великой книги Носова, то есть из детства.
ул. Большая Покровская, 4
Овсяная каша с ореховым пралине
Еще один способ «Счастливых людей» осчастливить нас. Про их эклеры уже давно всем все известно, овсянка с ореховым пралине не отстает. Подают также булгуровую с ростбифом и яйцом пашот, рисовую с малиновой эспумой, а манную вообще с мороженым.
ул. Большая Покровская, 20
Зеленая гречка со шпинатом в стиле карбонара
В «Темпе» она числится как спешал от шефа, вместе с гриль-чиз круассаном, бенедиктом с индейкой и тостом с угрем. А можно сыграть в брекфаст-конструктор: собирать завтрак в зависимости от вкусовых и даже цветовых предпочтений.
ул. Пискунова, 24
Овсяная каша с грушей в карамели, голубым сыром и фисташками
Пробуйте ее в Mayar, где еще едят зеленую гречку с вешенками и трюфельным сыром и рисовую кашу на кокосовом молоке с муссом из манго. А кроме того, угощают блинчиками с тремя соусами и японским омлетом на подушке из риса.
ул. Октябрьская, 16/10
Текст: Юлия Шумкова
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