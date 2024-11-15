Как говорил один тонкий гастроном и бонвиван: «Нас и здесь неплохо кормят!». Но «неплохо», конечно, не вполне применимо к этим блюдам. В них и бурная волжская ширь, и неизмеримый простор души, и азарт пополам с авантюризмом, и глубина чувств. В общем, определенно есть из чего выбрать и за что проголосовать в номинации «Нижегородский специалитет» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 (еще успеваете!).