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Что Где Есть

Нижегородский специалитет

Как говорил один тонкий гастроном и бонвиван: «Нас и здесь неплохо кормят!». Но «неплохо», конечно, не вполне применимо к этим блюдам. В них и бурная волжская ширь, и неизмеримый простор души, и азарт пополам с авантюризмом, и глубина чувств. В общем, определенно есть из чего выбрать и за что проголосовать в номинации «Нижегородский специалитет» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 (еще успеваете!).

Павловское фуа-гра

Красивая подача и настоящий нижегородский вкус. В Red Wall везут продукты со всего света, но на местные особый акцент. Как из исконно французского блюда вырастить нижегородский специалитет? Разумеется, обзавестись собственным фермерским хозяйство, чтобы знать от и до о продукте, с которым работаешь. И никаких тебе разбирательств с поставщиками, которые уже в печенках сидят.

ул. Кожевенная, 2

Шпроты из волжской уклейки

Прямо-таки образцовая новогодняя закуска, буквально просится на стол. И совсем своя, выловлена в Волге, доставлена в «Красу». Шпроты тут и к вину, и к настойкам берут, а можно под «Русский Негрони», коктейль, что прямиком из «Медных труб» прибыл. Победитель всевозможных питейных конкурсов на ЧГЕ, конечно, тоже номинирован, борется за право называться заведением с лучшей барной концепцией.

ул. Октябрьская, 9

Филе нижегородского сома с солеными павловскими лимонами

Комбо от «Кафе 38»: нежное мраморное филе, шпинатное ризотто и соленый лимон — рекомендуют (чтобы, видимо, развить тему дзена) брать с алтайским чаем и перед десертом из льежских вафель и крема Патисьер.

ул. Рождественская, 38

Калья из волжских рыб

Шеф «Безухова» Александр Голышев именует себя простым парнем с Волги, который вдохновляется собственными воспоминаниями из детства и семейными застольями. Поэтому «Калья» его не могла быть не из волжских рыб и не по старинному местному рецепту, в общем, все максимально по-нижегородски.

ул. Рождественская, 6

Чебурек с кабаном

Спросите, кабан тоже местный? А как же! В Yale'ском чебуреке дикий сын борских лесов соседствует с домашней пикантной аджикой. А что тесто тут такое тонкое и хрустящее, так то водка виновата.

ул. Рождественская, 30

Мангалица на огне

Ресторана «19» подает нижегородскую мангалицу (курчавую свинку) сразу в трех вариантах. В виде корейки с мясным соусом и ягодами, ребер с луком в текстурах и пивным соусом и сала с картофелем и бербланом. Все из знаменитой книги рецептов вековой давности, раздобытой местным шефом Александром Николаенко в антикварной лавке. И мы на эти выходные ничего не планируем — идем пробовать сочного номинанта на первое, второе и третье.

ул. Ошарская, 8а

Караси, до хруста пряженные с грибным взваром

Озерные караси с «картофелем на сковородочке» расположились в разделе «Рыбныя блюда» меню ресторации «Пяткинъ». Вот бывает же у кого-то необязательного семь пятниц на неделе, а у вас после этих проб сделается семь четвергов. Спросите, а как караси? Ответим знаменитой строчкой из Валентина Катаева: «Ничего себе, мерси!»

ул. Рождественская, 25

Борщ с гусем и уткой и медовиком из сала

Сердце нижегородцев, прямо как у Кощея, отдано утке. Которая у «Гуся в яблоках» обретается. И блистает каждый ужин в разных амплуа: «утиная ножка в меду», хамон, пельмени и, конечно, борщ с уткой. Последний подают с медовиком из сала, чтобы гость расчувствовался и наверняка представил родные волжские дали. А кому они чужие, тот после пробы поймет, почему мы тут так любим свое да наше.

ул. Рождественская, 17

Текст: Юлия Шумкова
Фото: архивы редакции и ресторанов

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса;

BAIKAL 430 — природная чистейшая вода из великого озера Байкал с глубины 430 метров.

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