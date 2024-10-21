Шеф-повара Нижнего Новгорода, которых вы еще не знаете, а зря

Нижегородские шеф-повара, чьи фамилии пока не на слуху, но которых стоит знать! Кто-то из них сражается за первое место в шоу «Адский шеф», кто-то подхватил кухню за именитым шефом и не только не обронил ее, но и сделал лучше. Рассказываем про тех, кто совершил настоящий прорыв в гастрономии Нижнего Новгорода в 2024 году. Они заполнили нашу анкету друзей, прочитайте их ответы и проголосуйте за лучшего в номинации «Прорыв года среди шеф-поваров» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024!
Антон Кузнецов, шеф-повар Mitrich
Я стал поваром, потому что с детства готовил, и блюда получались вкусными. Однажды мать пришла уставшей и расстроенной, я приготовил ужин и она улыбнулась. Сказала: «Сын, тебе надо становиться поваром». Вот я и стал.
Самое любимое в моей работе — творчество. Самое нелюбимое — заполнение бумаг.
Лучше всего у меня получаются соусы. Когда приходят новые повара, я всегда сужу их по соусам. Какие текстура, вкус, запах. Для качественного нужно терпение, навык.
Всегда стараюсь отдыхать за городом. Лес, горы — любовь. Каждую неделю гоняю в баню. Тренажерный зал также считаю отдыхом.
Самый крутой гость, который у меня был — Аркадий Новиков. Но я его не в ресторане кормил...
Моя короночка — паста. Постоянно готовлю ее дома.
Самый недооцененный продукт — свинина.
Самый нижегородский продукт — сыры из Курцево, особенно страчателла, и джин от бара «Медные трубы».
В Нижнем Новгороде мне нравятся рестораны Yale, «Кусто», «Юла», «Цейлон» и Pasters.
Мой любимый писатель — Марк Менсон, а актер — Стив Маккуин.
Самый топовый шеф всех времен и народов — Марко Пьер Уайт. Первая книга, которую я перевел, была его авторства. Еще Есбен Банг, самый молодой шеф Скандинавии, получивший три звезды Мишлен в 34 года. Из нижегородских, конечно, Дмитрий Дмитриенко, который до сих пор удивляет своей гастрономией и подходом к работе.
Я мечтаю больше путешествовать.
Павел Рожнов, шеф-повар PASTERS
Мои родители не хотели, чтобы я был поваром. А я посмотрел мультфильм «Рататуй» и подумал: «Крыса смогла – и я смогу!»
Самое любимое в моей работе — приходить раньше всех и наблюдать за тем, как солнце освещает заведение. Нелюбимого нет, я обожаю свою работу и делаю ее с удовольствием.
Лучше всего у меня получается находить контакт с командой и, естественно, готовить.
Самый недооцененный продукт — репа.
Самое нижегородское блюдо — судак с пюре из репы и грибным дюкселем.
Мое главное достижение — участие в шоу «Адский шеф».
Гость моей мечты — шеф Дмитрий Блинов.
Самый топовый повар всех времен и народов — Поль Бокюз.
Я мечтаю о своем маленьком ресторане итальянской кухни.
Я никогда не перестану работать поваром, потому что это моя жизнь.
Роман Горяшов, шеф-повар Dodici Grill
Я стал поваром, потому что каждый раз, когда помогал родителям на кухне, чувствовал, что там творится что-то особенное.
Самое любимое в моей работе — видеть рост сотрудников, как они ежедневно повышают свои скилы.
Лучше всего у меня получается жарить мясо, готовить брискет и радовать девушек.
Мои главные достижения — воспитание нового поколения поваров и внедрение авторских рецептов.
Я отдыхаю, когда у меня полный штат сотрудников.
Моя короночка — умение быть многозадачным.
Самый недооцененный продукт — полба.
Самое нижегородское блюдо — котлета по-нижегородски.
Я хожу в нижегородские рестораны «Горячо», Dodici Seafood, Yale и Dodici Italy.
Я мечтаю о звезде Мишлен.
Самые топовые повара всех времен и народов — Поль Бокюз и Джими Оливер.
Гости моей мечты — Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Илья Шекеряк, шеф-повар «Красы»
Я стал шеф-поваром, потому что это была моя цель и мечта с тех пор, как я оказался на кухне. Моя работа требует усилий, адской выдержки, стального характера и нацеленности на результат. Нужно уметь вкладываться и ждать.
Самое любимое в моей работе — видеть сытых и довольных гостей. А нелюбимое – невозможность понравиться всем. Даже если ты выкладываешься на все 100%, в зале все равно найдется тот, кому рыба будет суховата, а десерт – слишком сладкий.
Лучше всего у меня получается учиться. Кухня – идеальное поле для экспериментов.
Мое главное достижение — ресторан-гостиная «Краса», это мой первый проект в роли шефа. Но развиваться в профессии я никогда не перестану.
Моя короночка — картофельный драник по семейному рецепту.
Самый недооцененный продукт — уклейка.
Самое нижегородское блюдо — кулебяка.
Самые топовые повара всех времен и народов — Рене Редзепи, Нобу Матсухиса, Сергей Фокин и Хестон Блюменталь.
Я мечтаю о морской рыбалке и прыжке с парашютом.
Свободное время я люблю проводить с семьей за настольными играми. Еще обожаю рыбачить и играть на гитаре.
Илья Русских, шеф-повар Brera
Я стал шеф-поваром, когда случайно попал на кухню, работая доставщиком суши.
Самое любимое в моей работе — творчество и поиск нового. Самое нелюбимое — бумажные дела.
Лучше всего у меня получается долго говорить о еде и своей работе. Никто (!) не уходит от меня через пять минут...
Мое главное достижение — моя команда.
Я отдыхаю, когда хожу в баню!
Гость моей мечты — тот, кто открыт новым сочетаниям и вкусам.
Моя короночка — жареная картошка.
Самый недооцененный продукт — морковь. Она всегда звучит по-разному. В BRERA мы подаем ее в азиатском стиле с пюре из батата.
Самое нижегородское блюдо — уха. Все-таки Нижний Новгород – город слияния двух рек, поэтому без рыбы никак.
В Нижнем Новгороде хожу есть к маме и теще.
Я мечтаю о большом доме, где собирается вся семья, дети, друзья, собаки.
Я никогда не пройду мимо горящего дома.
Самый топовый повар всех времен и народов — Ален Дюкасс.
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