Шеф-повара Нижнего Новгорода, которых вы еще не знаете, а зря

Антон Кузнецов, шеф-повар Mitrich

Я стал поваром, потому что с детства готовил, и блюда получались вкусными. Однажды мать пришла уставшей и расстроенной, я приготовил ужин и она улыбнулась. Сказала: «Сын, тебе надо становиться поваром». Вот я и стал.

Самое любимое в моей работе — творчество. Самое нелюбимое — заполнение бумаг.

Лучше всего у меня получаются соусы. Когда приходят новые повара, я всегда сужу их по соусам. Какие текстура, вкус, запах. Для качественного нужно терпение, навык.

Всегда стараюсь отдыхать за городом. Лес, горы — любовь. Каждую неделю гоняю в баню. Тренажерный зал также считаю отдыхом.

Самый крутой гость, который у меня был — Аркадий Новиков. Но я его не в ресторане кормил...

Моя короночка — паста. Постоянно готовлю ее дома.

Самый недооцененный продукт — свинина.

Самый нижегородский продукт — сыры из Курцево, особенно страчателла, и джин от бара «Медные трубы».

В Нижнем Новгороде мне нравятся рестораны Yale, «Кусто», «Юла», «Цейлон» и Pasters.

Мой любимый писатель — Марк Менсон, а актер — Стив Маккуин.

Самый топовый шеф всех времен и народов — Марко Пьер Уайт. Первая книга, которую я перевел, была его авторства. Еще Есбен Банг, самый молодой шеф Скандинавии, получивший три звезды Мишлен в 34 года. Из нижегородских, конечно, Дмитрий Дмитриенко, который до сих пор удивляет своей гастрономией и подходом к работе.

Я мечтаю больше путешествовать.