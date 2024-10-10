Объявляем амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024

В списке «НН.Собака.ru» — 23 амбассадора (эксперта!). Именно они выберут победителей премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 из троек финалистов онлайн-голосования. Среди них ресторанные обозреватели и блогеры, кулинары и авторы книг рецептов — самые частые гости ресторанов, которые знают толк в хорошей кухне, подачах, сочетаниях и сервисе.
До 25 октября включительно продолжается онлайн-голосование на сайте и в телеграм-канале. По его итогам определятся тройки финалистов, а позже эксперты выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии награждения 25 ноября.
АЛЕКСЕЙ МОЛЕВ
блогер, автор телеграм-канала «Спасибо, Нижний!»
«Моя любимая нижегородская марка — ГАЗ. Это топовые коммерческие автомобили. Когда у меня будет куча детей, обязательно куплю себе ГАЗовский «Соболь» и буду на нем возить всю ораву».
ПОЛИНА ЧЕРНОТАЛОВА
гастроблогер, автор книги рецептов, совладелица ресторана Brera, лауреат премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»
«Сейчас в Нижнем много дог-фрэндли мест. Специально никогда не выбираю, но так получилось, что моя собака много раз была в ресторане "19"».
МАРИЯ ГОНЧАРОВА
главный редактор «Знакомьтесь Нижний», «Вилладж пипл», «Мы из Выксы», «На картонке»
«Мой любимый нижегородский культурный деятель — соосновательница «Терминала А» и куратор Майя Ковальски. Будучи хрупкой девчонкой она тащит на себе огромный проект, который делает наш город как минимум лучше, каждый раз придумывая что-то интересное. Мне очень нравится ее подход в работе, легкий и немного на кураже, я абсолютно такая же, поэтому во многом мы единомышленницы».
СВЕТЛАНА ГОЛОВАНОВА
ресторанный обозреватель, организатор гастроквестов по Нижнему Новгороде, автор телеграм-канала «Жрица еды»
«Мой любимый нижегородский продукт – сом. Многие скептически относятся к этой рыбе, но в копченом виде она безапелляционно хороша».
АНДРЕЙ ВОВК
журналист, мини-отельер, политобозреватель, автор телеграм-канала «ВОВК»
«Если бы я приехал в Нижний как турист, по остановился бы в "Никитине", "Кулибине" или "Мариотте"».
ДАША
фуд-блогер _honey.peach
ЕЛЕНА БУРТАСОВА
фуд-блогер eatandsay
АЛЕКСАНДР ГАЛКИН
магистр психологии, шут и вдохновитель
«Мои любимые нижегородские художники — Хорев, Мороков, Филатов, Лисица, потому что думающие, живые и ищущие».
ОЛЬГА ДОРОФЕЕВА
гастроисследователь, кулинар, автор телеграм-канала «Томатный мармелад»
«Идеальное начало дня в Нижнем — это сгонять на Канавинский рынок с приятелем сыроваром за специями к грузинской бабушке».
ОЛЬГА КУРЕНКОВА
блогер, автор телеграм-канала «Хлеб и зредища в NN»
«Самые вкусные стейки — в гастробаре "Вишневский". Кстати, там можно и научиться их готовить. Чизкейки — в "Библиотеке" и "Чизкеечной". Профитроли — в "Мишке". Эклеры - в "Волконском". Моти - в Cake by Di. Как вы могли заметить, я люблю мясо и сладости».
ЮЛИЯ МЕДВЕДЕВА
ресторанный гид и автор телеграм-канала «Горький Ест»
«Моя бабушка много где была. У нас есть традиция — в ее день рождения обязательно обедать в одном из локальных ресторанов. Так, в «Джани ресторани» на нее уже надевали традиционный костюм с рогами, а в Ribs радовали тортом с фейерверком».
ЮЛИЯ САМСОНОВА
ресторанный обозреватель
«Родную бабушку я бы пригласил в "Гусь в яблоках", "Джани ресторани", "Дадди", Yale, RedWall, Ribs».
НАТАЛЬЯ КОСТРОВА
фуд-обозреватель, автор телеграм-канала Homo Omnivorus
«Не существует идеального кофе для всех, но в нашем городе неприлично много очень хорошего. Мне нравятся Salut! и "Верхушка кофе". А еще кофейни Bröd, их три в Нижнем. У них бывает очень разный спешелти-кофе и отличный горячий шоколад, кстати».
ЕВА НАПЫЛОВА, ТАТЬЯНА КАЛИНИНА, АНЖЕЛА КИТАЕВА
команда медиа «Внутри Нижнего»
«Лучшие тусовки в Нижнем у «Станции Метро Горьковская» и Jngle Fever».
ОЛЬГА ТЮТЧЕВА
фуд-блогер, гастропутешественник, фуд-фотограф, автор и собиратель рецептов
«Самые крутые фортепианные вечера в Нижнем Новгороде, конечно, в Пакгаузах. Там можно наслаждаться и музыкой, и одним из лучших видов на город. А если попасть на фестиваль Pianissimo и услышать игру молодых дарований на закате, то восторгу не будет предела».
ЯНА ГОРЬКИЙ
блогер, предприниматель, юморист
«Мне нравится то место, где я живу, ЖК "Цветы". Доступность леса в 2-х минутах, в любой момент можно покататься на велосипеде или лыжах, прогуляться до озера — идеально. А еще тут шикарные виды на закат и город».
ЕЛИЗАВЕТА ВОСТРУЕВА
фотограф-блогер
«Мой любимый нижегородский актер — Александр Калугин. Учусь у него театральному мастерству и в живую вижу его профессиональную силу и то, как он владеет искусством перевоплощения. Мой любимый нижегородский стилист-блогер —Дарья Леушина. Обожаю ее стиль, подачу. Меня поражает и восхищает то, как она работает над медийностью».
АНЖЕЛА КУЛАГИНА
руководитель Geometria.ru в Нижнем Новгороде и партнер агентства интерактивных развлечений G3
«Из Нижнего нужно привозить Джин Grey Shine и впечатления».
ЮЛИЯ МАТВЕЕВА
блогер, автор телеграм-канала «Нижний моими глазами»
ИВАН ЖЕГАЛОВ
блогер
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