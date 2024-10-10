Объявляем амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024

В списке «НН.Собака.ru» — 23 амбассадора (эксперта!). Именно они выберут победителей премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 из троек финалистов онлайн-голосования. Среди них ресторанные обозреватели и блогеры, кулинары и авторы книг рецептов — самые частые гости ресторанов, которые знают толк в хорошей кухне, подачах, сочетаниях и сервисе.

До 25 октября включительно продолжается онлайн-голосование на сайте и в телеграм-канале. По его итогам определятся тройки финалистов, а позже эксперты выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии награждения 25 ноября.