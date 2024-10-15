Где есть русскую кухню в Нижнем Новгороде

Здесь русский дух и здесь пахнет широким застольем. Русскость в гастрономии каждый из них чувствует по-своему. Но это всегда не дословное воспроизведение кулинарных памятников, скорее новая история национальной кухни, основанная на реальных событиях. И совпадения могут быть как случайными, так и намеренными. По велению щучьих котлет, гуся в медовых яблоках и оливье из камчатского краба разрешите вам отрекомендовать номинацию «Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024 и ее номинантов.
«Гусь в яблоках»
Не желает нас отпускать гостеприимный гусь – стол у него завсегда полон традиционной и модной нынче отечественной снедью. Отдает всего себя дорогим гостям – не исключая и ливерную группу. На фоне билибинских орнаментов угощает паштетом «по-шаляпински» из печени гуся и утки, волжской ухой на судаке и сибирскими пельменями (аж из трех видов мяса!). Из местных и северных вод по нашему хотению являются щучьи котлеты «по-царски» и сибас на гриле. А можно и поглубже нырнуть в былое: есть дивный сказ про рождественского гуся с медовыми яблоками да стерлядь, запеченную в рассоле по-старорусски. Вышеперечисленные яства запивают в «Гусе» «невинными» коктейлями или чаем. Чаепитиями уже в XVII веке русская знать себя баловала, а мы чем хуже?
|ул. Рождественская, 17
«Самовар да утки»
Отыскали старинные рецепты, переиначили под современность и подают теперь салат «охотничий с олениной», окрошку с ветчиной из утки и щеку теленка в мясном соусе. Не забыли про сказочную классику: «Каша из топора» – это полба с томленой говяжьей щекой, а «По щучьему велению» – пельмени из щуки. К самоварным заседаниям берем «Моховые горы», «Подосиновик» или «Березу» – услады очей и уст.
|ул. Большая Покровская, 4
«Краса»
Время Николая II для всех закончилось революцией, для них было продлено в небывалой русской гастрономии. Шеф-повар красивого проекта Илья Шекеряк строит ресторацию, которая потчует нас русской кухней из альтернативной реальности, не знавшей почти столетнего перерыва на эру предприятий общественного питания. Так и родились, например, утка со свекольными пельменями и оливье с камчатским крабом, а кроме того, стерлядь в шампани с икорным соусом и корейка теленка с пряными травами. А на десерт вашему благородию предложат «Императорский торт», «Шу с крыжовником» и фирменную «Красу». Уж вы сами решайте, что тут первое, а что второе и третье.
|ул. Октябрьская, 9
«19»
«19» – универсальный ответ на вопрос, куда идти за аутентичной отечественной гастрономией конца XIX – начала XX века. Современное прочтение старины чувствуется даже (а может быть, и в первую очередь) в местном палтусе с вывешенным йогуртом или жюльене из языка, вырезке бычка и, само собой, блинчике с томленым лосем. Как вам такая диспозиция: к основному блюду берем салат с филе лосося и десерт «Трюфель». Вспрыснуть все это дело можно «Софьей Ковалевской», а то и «Парфюмерной фабрикой Чепелевецкого».
|ул. Ошарская, 8а
Yale
Собрались как-то у ели и здорово поели. Не присказка – быль. В Yale вдохновляются природой (и название намекает) и создают из локальных продуктов шедевры новейшей русской гастрономии. Холодец из телячьих щек с пастилой из хрена, краб с печеной свеклой на углях, сочинская форель, запеченная в бересте. После пылкого горячего уместен сорбет яблоко–щавель и холодная «Аляска» – сладкое завершение исторической трапезы.
|ул. Рождественская, 30
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные фуди города выберут лучших, а результаты их закрытого голосования мы узнаем на церемонии награждения премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» 25 ноября!
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