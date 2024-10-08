Лучшие фаст-кэжуал рестораны Нижнего Новгорода

Если нужно сделать это по-быстрому, но хорошо, вам к ним. Они не про еду между делом, про стрит-фуд от высокой кухни – так точнее. Гастроспринтеры умеют бургеры с окунем, конопляный хумус, прессованные суши и рамен от амбассадора японской кухни. Лидеры гонки за тех, у кого всегда нет времени на неспешную трапезу, в коротком списке номинации «Лучший фаст-кэжуал ресторан» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024.