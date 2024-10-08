Лучшие фаст-кэжуал рестораны Нижнего Новгорода

Если нужно сделать это по-быстрому, но хорошо, вам к ним. Они не про еду между делом, про стрит-фуд от высокой кухни – так точнее. Гастроспринтеры умеют бургеры с окунем, конопляный хумус, прессованные суши и рамен от амбассадора японской кухни. Лидеры гонки за тех, у кого всегда нет времени на неспешную трапезу, в коротком списке номинации «Лучший фаст-кэжуал ресторан» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024.
Salut!
Бургерный диснейленд в сердце города (и нашем тоже). Тут можно выловить бургер с окунем и BBQ с копченым сулугуни, запив их, например, лавандовым крем-брюле. Есть и веган-бургер, к нему берем тибетскую ромашку с малиной или таежный сбор.
|ул. Октябрьская, 9а
Горячо
Все для хорошего старта и красивого финиша. Набираем обороты с тартаром из говядины и деревенским хлебом, конопляным хумусом с шампиньонами гриль и Кровавой Мэри с пастрами и огурцом. Нашу Машу можно фактически всем, есть вариант 0+. Местный топ: ребра из смокера, рваный брискет и стейк мясника. А еще здесь принято делиться: если нравится блюдо, можно угостить шефа кружкой пенного – на кухне такие жесты горячо приветствуются.
|Чернопрудский пер., 2
Портер
Высокая крафтовая культура в союзе с гастрономией шефа Романа Баринова. Их специалитеты - ребра, единственная в городе бруклинская пицца, огурцы в бурбоне и Портер 800, который везут в качестве сувенира во все города России. Хотите все и сразу? Берите «Все и сразу» – специальный, без малого полукилограммовый, закусочный сет, им одним можно отужинать. «Марго», «Диабло», «Рваная свинина» – пиццайоло «Портера» делают свою работу по-бруклински добротно. Пенное, как конкурсантки «Мисс мира», на подбор: 23 крана разливного и более 200 позиций бутылочного.
|ул. Большая Покровская, 51а
Клара Цеткин
Новаторский формат – лапшичная и бар в одной тарелке. Местные рецепты одобрены лично Кадзухико Кудзима, официальным амбассадором японской кухни в России. Берем рамен: эби сио, утиный тан-тан, карри или уже родной, можно сказать, том ям. Гениальный удон в ассортименте: салмон крим, мисо крим карбонара, карри биф и умами гю. Кухня открытая, поэтому за своей лапшой можно подглядывать сколько влезет.
|ул. Кулибина, 3г
Фуку Рамен
Ну, если «рамен» в названии, его и берем в первую очередь: киноку, тори сио или мисо. Острота опциональна. А захотите, могут даже добавить морковные чипсы, кукурузу и что-нибудь еще в рамках или вне рамок раменных приличий. На закуску битый огурец (за которых двух небитых дают), грибы муэр и всевозможное кимчи. Уйти и не попробовать здесь ошидзуси (прессованные суши) – гастрономическое преступление, внутри вся свита сегуна: жареный угорь с трюфельным соусом, кранч-унаги, лосось, тунец и креветки
|Нижне-Волжская наб., 20б / Минина, 10
О'суси
Предлагают «глоток свежего воздуха в избитой теме роллов». Вдыхаем и чувствуем аромат опаленного лосося в местной спецфиладельфии – считаем, огонь, который поддерживает острая сальса и кремово-пряный соус. Для любителей сетов – циклопический «Фудзи»: вся азбука роллов – от калифорнии до сладких, а есть и гурманский из нигири и гунканов в объятьях хрустящих листьев салата. Не забываем про поке с тигровой креветкой или лососем и тунцовый сашими с халапеньо.
ул. Большая Покровская, 2
Самурай
Соседствуют тут разные, но близкие по духу роллы: простые, острые, жареные и даже кето. Собрались они как-то в компанию, и получился авторский сет «Самурай», в котором и креветки, и угорь, и сашими из тунца. Уже 13 лет «Самурай» кормит бургерами, пиццей, салатами, супами и всем-всем, что гость пожелает. А еще здесь можно поискать и найти шедевры нижегородского художника Ильи Спича (того самого из «ТОП 50 Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»).
|11 адресов на сайте ресторана
Noot
«Фалафель, хумус и все такое», ну, вы знаете. А значит это емкое самоопределение, что превосходная пита и нежный хумус вместе с пряным фалафелем сделают вам хорошо. На закуску форшмак, морковный или свекольный дип и сет сразу из трех секретных ингредиентов. Запиваем самобытными кофейными напитками, предположим, капучино с кунжутной халвой или базиликовым латте.
|ул. Большая Покровская, 15
Совок
Хенд-мейд лапша с венскими вафлями в выставочном пространстве. Да, лапшу тут есть возможность собрать самому, выбрав соус, начинку и допы на свое усмотрение. Взяли пшеничную или гречневую? Добавим устричный соус, тофу и грибы шиитаке. Вафель тоже разнообразие: тесто на основе ванили или шоколада и начинка с соленой карамелью, творожным кремом и кленовым сиропом.
|ул. Большая Покровская, 2 / ул. Большая Покровская, 82
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные фуди города выберут лучших, а результаты их закрытого голосования мы узнаем на церемонии награждения премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» 25 ноября!
Комментарии (0)