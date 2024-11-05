18+
  • Что где есть
  • Открытия
Открытия

Очень красивая подача

Красиво подать (что угодно) – половина успеха любого предприятия. Подача в гастрономии и вовсе отдельный вид искусства. Доходит до того, что чувствуешь себя вандалом, посягая на свежеиспеченный (жареный, вареный) арт, но не посягать тоже невозможно – содержание форме не уступает, ну, у наших номинантов точно. Итак, шорт-лист (не такой, кстати, и шорт получился) номинации «Очень красивая подача» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024. И да, «очень» – тут вообще не преувеличение.

Холодец из телячьих щек с пастилой из хрена и икрой щуки 

Yale способен удивить даже холодцом. Нам тут и хрен, и щуки икра, и вибрации шефского мастерства. Впечатляет, конечно, своей эстетикой не меньше, чем вкусом. А под расписными потолками как-то особенно все это резонирует.

ул. Рождественская, 30 

Татаки из говядины с кремом из черного чеснока и эмульсией из трюфеля 

Ататаки вам, если вы еще не попробовали это диво-дивное. «Лаборатория вкуса» нашла формулу идеальной подачи, так и попала к нам в номинанты. Ученые-кулинары охотно делятся своими открытиями, которые вполне тянут на гастронобелевку. Говорят, не обошлось без экспериментов с азотом, но главный ингредиент, конечно, по-прежнему потребность сделать нам вкусно.

ул. Пискунова, 29

Десерт «Мастер и Маргарита»

Вся свита Воланда давно бы уже сбежалась в «Парк культуры» ради этого магического фолианта. Михаилу Афанасьевичу на слово здесь не поверили и подожгли-таки собственный шедевр. Садимся на метлу и летим пробовать «Мастера и Маргариту», вот уж без всяких речевых фигур – огненная подача!

Верхне-Волжская наб., 10а

Сашими из лосося с томатами и понзу-васаби 

Сегун на меньшее не согласится. А на это торжество рыбного изящества от «Кусто» очень даже согласится. К красоте рекомендуют добавить черную икру – морские звезды уверяют, что у них полная совместимость. Автор, повелитель всех морей и водоемов помельче, а также местный шеф Дмитрий Данилов, видимо, владеет картой сокровищ, иначе откуда бы взяться этому чуду в меню.

ул. Пискунова, 16 

Кружевной эклер с грейпфрутом

Вот кто способен вскружить нам голову, тот случай, когда откровенность – не предосудительна, все прелести напоказ. Скажете, потому мы и соблазнились и включили кружевной эклер с грейпфрутом из «Счастливых людей» в список номинантов. Пусть так! И вам советуем действовать без всякого стеснения, смотреть, трогать, есть – все можно.

ул. Большая Покровская, 20

Телятина с рагу из молодых шампиньонов и муссом из пармезана

Первый в Нижнем ресторан стейк-хаус Mitrich предложил в номинацию профильное. Гастрономия «тонкой игры вкусов» как есть, и тут даже не азартный человек не сможет устоять: почтенному заведению удалось создать удивительно нежное сочетание мяса с грибами и муссом из пармезана, звучит как любовный треугольник, коим и является.

ул. Ковалихинская, 8

Равиоль с рикоттой и трюфелем

Хрустальная туфелька пришлась впору королеве паст в Bocconcino. Там-то мы и находим эту самую равиоль с рикоттой и трюфелем – будто кремовая роза в волшебной пыльце. Но созерцать вряд ли долго выйдет, сила гастрономического искусства такова, что режим поедателя рикотты с картины Винченцо Кампи запускается тут же.

ул. Алексеевская, 10/16

Десерт «Трюфель»

Его рецепту уже больше века. Ну, мы помним, в «19» все блюда старинные, но в новой интерпретации. Как и всякая драгоценность, «Трюфель» хранится в шкатулке, но не один, там у него есть компания – все как завещано сказочной классикой, двое из ларца...

ул. Ошарская, 8а

Текст: Юлия Шумкова
Фото: архив редакции

ГОЛОСОВАТЬ ЗДЕСЬ.

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: