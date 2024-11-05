Красиво подать (что угодно) – половина успеха любого предприятия. Подача в гастрономии и вовсе отдельный вид искусства. Доходит до того, что чувствуешь себя вандалом, посягая на свежеиспеченный (жареный, вареный) арт, но не посягать тоже невозможно – содержание форме не уступает, ну, у наших номинантов точно. Итак, шорт-лист (не такой, кстати, и шорт получился) номинации «Очень красивая подача» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024. И да, «очень» – тут вообще не преувеличение.
Холодец из телячьих щек с пастилой из хрена и икрой щуки
Yale способен удивить даже холодцом. Нам тут и хрен, и щуки икра, и вибрации шефского мастерства. Впечатляет, конечно, своей эстетикой не меньше, чем вкусом. А под расписными потолками как-то особенно все это резонирует.
ул. Рождественская, 30
Татаки из говядины с кремом из черного чеснока и эмульсией из трюфеля
Ататаки вам, если вы еще не попробовали это диво-дивное. «Лаборатория вкуса» нашла формулу идеальной подачи, так и попала к нам в номинанты. Ученые-кулинары охотно делятся своими открытиями, которые вполне тянут на гастронобелевку. Говорят, не обошлось без экспериментов с азотом, но главный ингредиент, конечно, по-прежнему потребность сделать нам вкусно.
ул. Пискунова, 29
Десерт «Мастер и Маргарита»
Вся свита Воланда давно бы уже сбежалась в «Парк культуры» ради этого магического фолианта. Михаилу Афанасьевичу на слово здесь не поверили и подожгли-таки собственный шедевр. Садимся на метлу и летим пробовать «Мастера и Маргариту», вот уж без всяких речевых фигур – огненная подача!
Верхне-Волжская наб., 10а
Сашими из лосося с томатами и понзу-васаби
Сегун на меньшее не согласится. А на это торжество рыбного изящества от «Кусто» очень даже согласится. К красоте рекомендуют добавить черную икру – морские звезды уверяют, что у них полная совместимость. Автор, повелитель всех морей и водоемов помельче, а также местный шеф Дмитрий Данилов, видимо, владеет картой сокровищ, иначе откуда бы взяться этому чуду в меню.
ул. Пискунова, 16
Кружевной эклер с грейпфрутом
Вот кто способен вскружить нам голову, тот случай, когда откровенность – не предосудительна, все прелести напоказ. Скажете, потому мы и соблазнились и включили кружевной эклер с грейпфрутом из «Счастливых людей» в список номинантов. Пусть так! И вам советуем действовать без всякого стеснения, смотреть, трогать, есть – все можно.
ул. Большая Покровская, 20
Телятина с рагу из молодых шампиньонов и муссом из пармезана
Первый в Нижнем ресторан стейк-хаус Mitrich предложил в номинацию профильное. Гастрономия «тонкой игры вкусов» как есть, и тут даже не азартный человек не сможет устоять: почтенному заведению удалось создать удивительно нежное сочетание мяса с грибами и муссом из пармезана, звучит как любовный треугольник, коим и является.
ул. Ковалихинская, 8
Равиоль с рикоттой и трюфелем
Хрустальная туфелька пришлась впору королеве паст в Bocconcino. Там-то мы и находим эту самую равиоль с рикоттой и трюфелем – будто кремовая роза в волшебной пыльце. Но созерцать вряд ли долго выйдет, сила гастрономического искусства такова, что режим поедателя рикотты с картины Винченцо Кампи запускается тут же.
ул. Алексеевская, 10/16
Десерт «Трюфель»
Его рецепту уже больше века. Ну, мы помним, в «19» все блюда старинные, но в новой интерпретации. Как и всякая драгоценность, «Трюфель» хранится в шкатулке, но не один, там у него есть компания – все как завещано сказочной классикой, двое из ларца...
ул. Ошарская, 8а
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архив редакции
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НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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