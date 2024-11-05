Красиво подать (что угодно) – половина успеха любого предприятия. Подача в гастрономии и вовсе отдельный вид искусства. Доходит до того, что чувствуешь себя вандалом, посягая на свежеиспеченный (жареный, вареный) арт, но не посягать тоже невозможно – содержание форме не уступает, ну, у наших номинантов точно. Итак, шорт-лист (не такой, кстати, и шорт получился) номинации «Очень красивая подача» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024. И да, «очень» – тут вообще не преувеличение.