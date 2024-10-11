Лучший новый ресторан Нижнего Новгорода

«Искры»

Из глаз... от объема получаемых вкусовых ощущений! В новеньком гастробаре все хорошо с закусками и авторскими коктейлями. По первому пункту: тартар с пеной из пармезана, брускетта с костным мозгом и угрем, джерки и ростбиф тоннато. В баре тоже интересно: «Гарден Хайбол», «Сашу на Текиле», «Дынный Ураган» и «Зубромби». В общем, топлива для «ежесекундного удовольствия и наполнения энергией» (цитата из их хайлайтов в соцсетях, если что) действительно в избытке.