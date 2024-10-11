Лучший новый ресторан Нижнего Новгорода

Кто-то делает себе имя, составляя коктейли с цветами фиалки, кто-то – купая стерлядь в игристом, иные сочиняют десерты по рецептам позапрошлого века. Переосмысляют традиции и имеют амбиции создавать собственные. Новичкам важно сразу зарекомендовать себя, вскоре выясним, кому это удалось. Дебютанты гастроcцены в шорт-листе премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024 вашему вниманию! Номинация «Лучший новый ресторан».
Brera
Они тут говорят, что «Милан – это стиль жизни». Отсюда, конечно, и их брускетта с форелью и лимонным курдом на пару с совиньон блан. Еще угощают филе сибаса, гаспачо с томлеными щечками или креветками и бурратой с томатами и песто. Особый сорт здешних удовольствий – коктейли: Navigli из грейпфрута, ликера и игристого, Bosco Verticale из сорокаградусной на черничном йогурте с ликером и цветами фиалки. Парадиз! Paradiso, если точнее!
|ул. Пискунова, 18а
«Краса»
Концепция, которая началась с вопроса «А если бы?». Перепридуманная русская кухня от ресторана, который изменил ход истории и показала, какой могла быть гастрономия, если бы не революция 1917 года. Пробуем фантастически вкусные гастрогипотезы: романовские пельмени с мясом и икрой кефали, осьминога с кукурузной кашей, щучьи котлеты с пушкинским картофелем. На десерт: «Императорский торт» или «Сладкий томат». А запивать это все полагается «Гусарской балладой с изюмом и розой».
|ул. Октябрьская, 9
«Гусь в яблоках»
«Гусь» этот высокого полета и где только не побывал, потому угощения есть со всего мира: хамон из изнеженной подружки-утки, кавказский овощной салат, узбекские томаты. Печется о нас – иначе откуда все эти дутые лепешки, осетинские пироги, хачапури из Аджарии. История и современные тренды под одним крылом – откроют вам «Собственные соленья» и приготовят модный теперь фигурный десерт (он тоже «Гусь в яблоках» называется).
|ул. Рождественская, 17
«Самовар да утки»
Мечта обзавестись скатертью-самобранкой осуществилась – как по волшебству и в изобилии появляется пред гостем разного рода снедь. «Самобранка» (закусочный сет) может быть волжской рыбной, утиной и сырной городецкой. Продолжаем борщом с уткой и запеченной вишней, судаком по-пожарски, стерлядью, припущенной в шампанском, и «Малиновым киселем», который подают лишь после восемнадцатых именин.
|ул. Большая Покровская, 4
Pasters
Понятно, что тут любят пасту, а также неспешные ужины и голодных гостей. Накормят пьемонтским тартаром из говядины, вителло тоннато, капрезе, напоят «Гарибальди» (у которого есть младший брат), «Олла Роса» и «Кузнечиком». А еще они бегали все лето, потому что спорт и паста показали превосходную совместимость. Дизайн минималистичен – ничто не должно отвлекать от главного.
|ул. Большая Покровская, 21/5
«Искры»
Из глаз... от объема получаемых вкусовых ощущений! В новеньком гастробаре все хорошо с закусками и авторскими коктейлями. По первому пункту: тартар с пеной из пармезана, брускетта с костным мозгом и угрем, джерки и ростбиф тоннато. В баре тоже интересно: «Гарден Хайбол», «Сашу на Текиле», «Дынный Ураган» и «Зубромби». В общем, топлива для «ежесекундного удовольствия и наполнения энергией» (цитата из их хайлайтов в соцсетях, если что) действительно в избытке.
|Нижне-Волжская наб., 19/1
19
Александр Николенко не стесняясь заколлабил нижегородские продукты и проверенную временем кулинарию: 50 с лишним блюд книги рецептов 1898 года на столе. Филе камбалы в белом, томленый лось, жюльен из языка и кокиль из креветок и краба. Десертики тоже не только историческую ценность имеют: «Мильфей со свежими ягодами», «Трюфель», «Городецкий пряник». Запиваем все «Николаем II» или «Продажей Аляски».
|ул. Ошарская, 8а
Escape
Как танцующая менада, Escape завораживает неожиданными сочетаниями вкусов. Сразу берем «Большой завтрак», в котором и глазунья, и говяжий бекон, и еще полкило интересных впечатлений. С друзьями берем местные мезе, закуски то есть, а там дзадзики, мухамара и бабагануш. Для уединенных ужинов тартелини с говядиной, утиная ножка конфи и чизкейк Сан-Себастьян в прикуску – все вам одному, и особенно хороши в утонченном интерьере.
|Верхне-Волжская наб., 8
Twiga
Морепродукты и напитки из благородных собраний с видами на Волгу. Здешние устрицы откуда только не приехали. После третьего бокала знакомимся с путешественницами поближе. Вот Шигоку из Японии, Жилардо из Франции, Джоли из ЮАР, а Тиа Мара – с ирландских берегов. Впрочем, с дальневосточным гребешком и морским ежом у вас тоже тут непременно заладится.
|Верхне-Волжская наб., 2а
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные фуди города выберут лучших, а результаты их закрытого голосования мы узнаем на церемонии награждения премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» 25 ноября!
Комментарии (0)