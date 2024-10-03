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Что Где Есть

Лучшие семейные рестораны Нижнего Новгорода

Где встречают гостей как родных (и родных гостей тоже)? Где вкусно всей семье (от внучатых племянников до золовок)? Собрали для вас рестораны с детскими комнатами и меню в Нижнем Новгороде. Где можно отметить юбилей и свадьбу и куда не стыдно привести папу, бабушку и тещу. Всем найдется медовая тыква, шоколадный ганаш, томленый брискет и неутомимый аниматор. Представляем номинацию «Лучший семейный ресторан» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024

Monica 

Всё-всё из Италии – и пирамидки, и кубики, и конструкторы в придачу, чтобы в результате строительства не просто домик, но по меньшей мере Дворец дожей. В общем, вашим бамбини здесь отведена просторная игровая. Читаем детское меню, вот, например, неаполитанский цыпленок с медовой тыквой и спагетти с бурратой, звучит как превосходное топливо для шалостей. А взрослым барную карту на стол (в общем-то примерно для тех же целей): «Итальяно Аперитиво», Monica in Red  (не просто red, а клубнично-малиновый) и настойки Crema di Limoncello.   

ул. Большая Покровская, 82
  

Джани ресторани

Величает себя «рестораном-праздником с хулиганским настроением». Загульный бунтарь из Закавказья стряпает хинкали с тигровыми креветками, вполне естественная и желательная среда для которых – терпкие волны «Цинандали». Хачапури, разумеется, ассортимент – Мегрули, Кубдари, Имерули. Но царь стола все-таки – чебурек. Внутренняя организация которого весьма и весьма разнообразна: мясо, вишня, сыр и шпинат, а есть даже с камчатским крабом – говорят, если прислонить его к уху, можно услышать океан и далекую японскую речь. Все здесь располагает к семейному застолью, а день рождения станет именинами сердца. 

ул. Пискунова, 40/3
  

Брынза 

А голову ты не забыл? В «Брынзе» такая ситуация полностью исключена. Ресторан-сыроварня щедро одаривает качоттой, сулугуни, ну и брынзой, само собой. А чтобы припомнить вкус деревенского лета, можно гауду и манчего из козьего молока попросить, а то и «Пьяную козу» истребовать, цокнув нетерпеливым копытцем. Тут о правиле «после шести» не слышали, такие несуразности заглушает треск за ушами от «Солений Кавказа» с Шоти и Чахохбили. Детям «Мини-хачапури по-мегрельски с сыром» и молочный коктейль с имбирным пряником. Смотрите, не перепутайте! 

ул.  Родионова, 178в
  

Bocconcino

Ну вот где еще накормят двадцатью видами итальянской пиццы из дровяной печи и фреской семью хоть из скольких человек. Детям предлагаются всякие нежности: утиную грудку с кремом из батата, брускетту со страчателлой и авокадо и «Супчик с фрикадельками». Благородные напитки, домашняя атмосфера, как никогда сытый ребенок (или несколько!), похоже на лучшую форму семейной терапии.  

ул. Алексеевская, 10/16
  

Юла Pizza

Закружила и бережно усадила отведать неаполитанскую «Чоризо» и авторскую «Аргентинскую креветку». Тесто к приходу гостя уже на все готово: 24-часовая выдержка творит чудеса, совершенно другой уровень взаимодействия с начинкой. На горячее можно запросить стейк лосося с цукини или утиную ножку «Конфи», а детям и сладкоежкам-взрослым рекомендованы шоколадный ганаш с вишней и фисташками или брауни с карамелью и бананом. 

ул. Октябрьская, 9б
  

Dodici Grill

Мясоеды не дают зарасти тропе к этому гастромонументу. Одна из причин: «Тот самый брискет», который 12 часов томится в смокере под присмотром шеф-повара Романа Горяшова. Не забываем про стиплойн и свиные ребра с соусом Black Pepper, хотя, конечно, забыть их вряд ли получится. Из местной детской комнаты ребенка сможет выманить разве что запах «Панна-котика» с ягодным соусом и клубникой.

ул. Октябрьская, 12
  

«Сыроварня» 

«Сыроварня» не только в сырах знаток – приготовит и сибас с овощами и эносоусом, и безе тростниковое с кешью. В выходные для отроков старается аниматор. Детское меню обширно: оливье с мортаделлой, куриная вермишель с перепелиным яйцом, пять видов мини-пицц и сырники из Рикотты.

Октябрьская площадь, 1
  

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные фуди города выберут лучших, а результаты их закрытого голосования мы узнаем на церемонии награждения премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» 25 ноября!

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