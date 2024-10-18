Флортендеры Нижнего Новгорода: о себе и профессии

Софья Гаранькина, флортендер Dodici Seafood

Я стала официантом, потому что мне всегда нравилось общаться с людьми и помогать им. А еще я всегда получала незабываемые впечатления от посещения ресторанов.

Самое любимое в работе — возможность ежедневно общаться с разными личностями и делиться с ними добротой и энтузиазмом. Также я могу каждый день узнавать много нового и интересного! Самое нелюбимое — необходимость иногда сталкиваться с капризными или грубыми гостями.

Лучше всего у меня получается предугадывать потребности гостей и быстро реагировать на их запросы, поддерживая высокий уровень сервиса.

В свободное от работы время я занимаюсь спортом, медитациями и саморазвитием.

Гость моей мечты — известный актер Сергей Александрович Бурунов, потому что он обладает невероятным талантом и умеет создавать яркие, запоминающиеся образы. Его появление в ресторане точно добавило бы атмосферы веселья и позитива.

Гости больше всего любят теплый прием, заботливый сервис. А еще получать новые знания о необычных блюдах, истории их происхождения и тонкости приготовления.

Самое нижегородское блюдо — знаменитая нижегородская уха, приготовленная по старинному рецепту.

В Нижнем Новгороде я люблю ходить в новые заведения, пробовать что-то необычное.

Я мечтаю о собственном ресторане. Хочу воплотить в жизнь все свои идеи по созданию идеального заведения.

Я никогда не перестану совершенствоваться в своей профессии и учиться чему-то новому.

Мой любимый писатель — Антуан де Сент-Экзюпер.

Самый топовый профессионал в ресторанном деле всех времен и народов — легендарный Поль Бокюз, чьи кулинарные шедевры и новаторский подход к ресторанному бизнесу навсегда изменили индустрию.