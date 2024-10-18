Флортендеры Нижнего Новгорода: о себе и профессии

О чем мечтают официанты? Как отдыхают? Кого любят, а кого не очень? Что никогда в жизни не пробовали? Какие блюда, по их мнению, самые нижегородские? Знакомимся ближе с номинантами премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024!
Софья Гаранькина, флортендер Dodici Seafood
Я стала официантом, потому что мне всегда нравилось общаться с людьми и помогать им. А еще я всегда получала незабываемые впечатления от посещения ресторанов.
Самое любимое в работе — возможность ежедневно общаться с разными личностями и делиться с ними добротой и энтузиазмом. Также я могу каждый день узнавать много нового и интересного! Самое нелюбимое — необходимость иногда сталкиваться с капризными или грубыми гостями.
Лучше всего у меня получается предугадывать потребности гостей и быстро реагировать на их запросы, поддерживая высокий уровень сервиса.
В свободное от работы время я занимаюсь спортом, медитациями и саморазвитием.
Гость моей мечты — известный актер Сергей Александрович Бурунов, потому что он обладает невероятным талантом и умеет создавать яркие, запоминающиеся образы. Его появление в ресторане точно добавило бы атмосферы веселья и позитива.
Гости больше всего любят теплый прием, заботливый сервис. А еще получать новые знания о необычных блюдах, истории их происхождения и тонкости приготовления.
Самое нижегородское блюдо — знаменитая нижегородская уха, приготовленная по старинному рецепту.
В Нижнем Новгороде я люблю ходить в новые заведения, пробовать что-то необычное.
Я мечтаю о собственном ресторане. Хочу воплотить в жизнь все свои идеи по созданию идеального заведения.
Я никогда не перестану совершенствоваться в своей профессии и учиться чему-то новому.
Мой любимый писатель — Антуан де Сент-Экзюпер.
Самый топовый профессионал в ресторанном деле всех времен и народов — легендарный Поль Бокюз, чьи кулинарные шедевры и новаторский подход к ресторанному бизнесу навсегда изменили индустрию.
Никита Лаптев, флортендер Vinedo
Я стал официантом, потому что в этой профессии можно хорошо зарабатывать.
Самое любимое в работе, когда гости запоминают мое имя или здороваются рукопожатием.
Самое нелюбимое, когда сразу начинают обращаться на «ты».
Лучше всего у меня получается импровизировать и придумывать что-то необычное.
Я еще не добился того, что хочу. Но у меня есть масштабные цели, а это уже достижение.
Я отдыхаю пять-шесть дней в месяц в среднем.
Гость моей мечты — Конор Макгрегор. Он смешной и, мне кажется, выпьет все, что есть у нас в баре.
Гости больше всего любят уважение и внимание.
Самое нижегородское блюдо — Городецкий пряник.
В Нижнем Новгороде я люблю ходить в «19» и «Кусто».
Я никогда не пойду на рутинную работу.
Мой любимый человек — Алекс Фергюсон. Мне нравятся люди, которые становятся успешными в любимом деле.
Самый топовый профессионал в ресторанном деле всех времен и народов — сомелье Кирилл Сулима.
Константин Качалин, флортендер Yale
Я стал официантом случайно, когда ушел в академический отпуск. Нужно было зарабатывать деньги на жизнь.
Самое любимое в моей работе — общение с интересными людьми.
Лучше всего у меня получается красочно описывать еду.
Мое главное достижение — работа в самом интересном проекте Нижнего Новгорода.
Я отдыхаю за городом. Для расслабления мне нужны костер, палатка, звуки природы.
Гости больше всего любят коктейль покислее на аперитив.
Самое нижегородское блюдо — уха.
В Нижнем Новгороде я люблю ходить в «Клару Цеткин» и «Шаурму на Средном».
Я мечтаю о прыжке с парашютом.
Леван Арабуле, флортендер «Министерства завтраков»
Я стал флортендером, когда узнал это слово. До был просто гостеприимным человеком. Шучу! На самом деле, я всегда любил принимать гостей, собирать их за столом, делить с ними хлеб, вино, улыбки. Создавать оазис спокойствия вопреки всем внешним переживаниям. Я всегда считал это особенно важным.
Самое любимое в моей работе — радость людей, их сверкающие глаза и разливающийся гул.
Самое нелюбимое — ранний подъем.
Лучше всего у меня получается очаровывать и настраивать на бокал игристого или тихого рано утром.
Я отдыхаю в тишине. С детства с наступлением выходных устремляюсь внутрь себя.
Гость моей мечты — открытый, внимательный к деталям человек, способный и обратную связь конструктивно выстроить, и истории рассказать. Я встречаю таких практически ежедневно! И на самом деле, со многими близкими моей душе гостями общаюсь годами, порой и за пределами ресторана.
Гости больше всего любят внимание, быть услышанными и понятыми без лишних слов. И мой голос.
Самое нижегородское блюдо — тефтели со спагетти в томатном соусе и буррито. Но их подавали в уже закрытых локальных заведений.
В Нижнем Новгороде я люблю Tizer, «Тихуану» и небольшие грузинские рестораны.
Я мечтаю издать книгу. Ну и, конечно, перестать делать все в последний момент.
Мне нравится поэт Аллен Гинзберг.
Дмитрий Ильичев, флортендер Brera
Я стал официантом, потому что мне интересна гастрономия разных стран, и я хотел познать их изнутри.
Самое любимое в работе — деньги.
Самое нелюбимое, когда гость приходит под закрытие ресторана.
Лучше всего у меня получается налаживать контакт с изначально конфликтными гостями.
Мое главное достижение — я смог сработаться с требовательным шефом Ильей Русских.
Отдыхаю мало, работаю много.
Гость моей мечты — Владимир Пресняков. Довелось его обслуживать, было супер.
Гости больше всего любят внимание.
Самое нижегородское блюдо — кудяблики с ветчиной и сыром.
Я люблю в Нижнем Новгороде «Красу», «Хмель», «Юлу», Franky.
Я мечтаю об отпуске.
Я никогда не видел Гордона Рамзи.
Самый топовый профессионал в ресторанном деле — абсолютно каждый, кто работает в сфере гостеприимства!
Дмитрий Гордеев, флортендер «Парка культуры»
Я стал официантом не сразу. Начинал за баром, затем работал менеджером зала в разных заведениях. Но в один момент понял, что именно в должности официанта можно по-настоящему прочувствовать всю глубину ресторанной сферы.
Самое любимое в моей работе, когда гости полностью доверяют тебе. Начиная от того, что им попробовать, заканчивая тем, куда сходить в городе.
Лучше всего у меня получается находить общий язык с гостями, а еще рассказывать про хлеб из нашей пекарни «Печерка».
Мое главное достижение — признание гостей и коллег.
Я отдыхаю со своей семьей. Очень нравится выбираться за город, особенно летом.
Гости больше всего любят, а точнее ценят, когда мы с ними можем пообщаться на отвлеченные темы. А иногда и дать друг другу советы.
Самое нижегородское блюдо — как бы странно не звучало, кофе. Особенно зерно кофейни «ТЕМП».
В Нижнем Новгороде я люблю ходить в Vinedo, «ТЕМП» и «ТЕМП воздух»
Я мечтаю о том, чтобы Нижний Новгород всегда был ресторанным центром нашей страны.
Я не хочу уходить из ресторанной сферы. Здесь я чувствую себя спокойно. Мне нравится, когда гости остаются сытыми и довольными.
В Нижнем Новгороде лучшие шеф-повара в стране.
Наталья Кушлина, флортендер «Темпа»
Я стала официантом, потому что всегда любила общаться с людьми и хотела погрузиться в атмосферу, где каждый день приносит новые эмоции и впечатления.
Самое любимое в моей работе — возможность общаться с интересными людьми и видеть, как их настроение меняется из-за заказа.
Лучше всего у меня получается находить общий язык с гостями и предугадывать их желания, создавая для них комфортную атмосферу.
Мое главное достижение — положительные отзывы благодарных гостей, которые возвращаются, чтобы снова насладиться атмосферой и обслуживанием.
Гость моей мечты — человек, который ценит хороший сервис и умеет радоваться простым вещам, принося положительные эмоции и создавая особую атмосферу.
Гости больше всего любят уникальные блюда, которые нельзя попробовать только в одном заведении, именно это делает наш ресторан особенным.
Я люблю посещать заведения с интересной кухней и атмосферой, различные кофейни и места с живой музыкой.
Я мечтаю освоить рисование, шитье и езду на лошади.
Я никогда не забываю улыбнуться, даже в самые напряженные моменты, ведь хорошее настроение передается окружающим.
Самый топовый профессионал в ресторанном деле всех времен и народов — Поль Бокюз, легендарный французский шеф и ресторатор XX столетия.
Дмитрий Котов, флортендер «19»
Я стал официантом случайно. Изначально пришел в сферу гостеприимства на подработку в летнее время. Тогда я еще не понимал, в какую сильную команду попал и к чему это приведет.
Самое любимое в работе — процесс знакомства с новыми гостями. Для меня это самый ответственный момент, от которого зависит впечатление о ресторане.
Лучше всего у меня получается чувствовать гостей. Их пожелания, настроение. Чувствовать и разделять с ними атмосферу. В данном случае выполнять свою миссию, ведь в ресторане, как и в театре, мы играем определенную роль.
Мое главное достижение — признание в обществе и взаимное уважение. Очень приятно осознавать ценность своих трудов и их востребованность.
Я отдыхаю во время пеших прогулок. И во время небольших путешествий, когда открываю что-то новое.
Я считаю, что каждый гость уникален. Это и помогает получать огромный опыт и учиться настраивать контакты с разными типами личности.
Гости любят искренность.
Самое нижегородское блюдо — Городецкий пряник, которому шеф Александр Николаенко дал новую жизнь.
Я люблю ходить в «19» и Vinedo. Они всегда в моем сердце. А еще мне очень симпатизирует ресторан Yale.
Мой любимый актер — Данила Козловский. Особенно понравилась его роль в фильме «ДухLess».
Александр Ильин — лучший ресторатор и бизнесмен, который не может не мотивировать на дальнейшие развитие. Кирилл Сулима — человек, научивший меня жить совершенно по-другому, который помог мне реализоваться в полной мере. Александр Николаенко — художник, не изменяющий своим принципам. Всех их я бесконечно уважаю и готов идти за ними хоть на край света.
Виталий Базылевич, флортендер «Юлы»
Я стал менеджером случайно, но эта случайность оказалась прекрасной.
Самое любимое в работе — возможности.
Самое нелюбимое в работе — рамки.
Лучше всего у меня получается понимать потребности людей.
Гость моей мечты — Александр Невзоров.
Гости больше всего любят есть.
Самое нижегородское блюдо — куриные фрикадели с тар-таром и запеченной картошкой.
Я люблю в Нижнем Новгороде рестораны «Корчма» и «Пяткинъ».
Я мечтаю о своем заведении.
Я никогда не ругаюсь с мойщицами.
Самый топовый профессионал — Татьяна, мойщица из Freakadely.
Мария Пудкова, флортендер «Цейлона»
Я стала официантом случайно — в баре Hophead, на 33-летие Димы Бородина. Тогда мой брат познакомил меня с Настей, управляющей «Цейлона», и уже через неделю я оказалась в штате. Работала раннером, официантом, менеджером.
Самое любимое в моей работе — взаимодействие с разными людьми и умение предугадать их желания, прежде чем они сами их осознают. Самое нелюбимое в моей работе — конечно, иногда возникающие конфликты с гостями.
Лучше всего у меня получаются сервис и воспитание наших раннеров-«фиксиков» и официантов.
Мое главное достижение — доверие со стороны коллег, которые обращаются ко мне за советом.
Я отдыхаю, когда имеется возможность. Могу провести время с друзьями на техно-вечеринке или устроить тихий семейный вечер в каком-нибудь заведении Нижнего.
Гость моей мечты — тот, кто ценит атмосферу и искусство сервиса, а не просто еду.
Гости больше всего любят шутить про голубую воду и когда к ним обращаются «леди»/«джентельмен».
Самое нижегородское блюдо — сормовские конфеты. Вкус детства, от которого я и по сей день без ума!
Я люблю ходить в «Салют», «Юлу», Pasters, «Искры», Lali.
Я мечтаю о классном отпуске! Чтобы заряженной и отдохнувшей сворачивать горы с командой.
Я никогда не откажусь от возможности учиться новому и развиваться в своей профессии.
Самый топовый профессионал в ресторанном деле всех времен и народов — Сергей Уханов. Он не просто босс, он идейный вдохновитель, который всегда мотивирует работать лучше и лучше.
Егор Егоров, флортендер «Кусто»
Я стал официантом, потому что не мог лишить людей возможности вновь и вновь любоваться моей обаятельностью.
Самое любимое в работе — гости, которые наполняют меня энергией.
Лучше всего у меня получается дарить незабываемые эмоции в стенах ресторана «Кусто». Гость ушел с улыбкой на лице — миссия выполнена.
Мое главное достижение — три диплом о высшем образовании. Благодаря им я попал в общепит.
Отдохнем на пенсии. Пока наслаждаемся жизнью.
Гость моей мечты — работник силовых структур. Дружба с ними — ценный ресурс.
Гости больше всего любят, когда работник зала четко видит их предпочтение и настрой.
Самое нижегородское блюдо — Волжская уха. А если серьезно, то трудно представить Нижний Новгород без ролла Сахалин в ресторане «Кусто».
В люблю ходить в рестораны «Гусь в яблоках», Franky, Negroni, «Министерство завтраков», Monica.
Я мечтаю о четырехкомнатной квартире в центре города с панорамными окнами.
Я никогда не закажу декаф на безлактозном молоке.
Глеб Сергеевич Никитин — мой идол. Похорошел Нижний Новгород при Никитине!
Самый топовый профессионал в ресторанном бизнесе — Максим Мирзоевич Мирсиянов. Рей Крок тоже неплох.
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШЕГО ФЛОРТЕНДЕРА ЗДЕСЬ.
Фото: Артем Шагалкин
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