Страны Евросоюза приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

«Великобритания выпустила оповещение о новой форме коронавируса, ставшей результатом мутации вируса. Как правительство мы должны защищать итальянцев, и поэтому, предупредив британское правительство, мы с министерством здравоохранения готовимся подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией. Наш приоритет — защита Италии и наших граждан», — заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Правительство Нидерландов до 1 января прекратит авиасообщение с Британией, такое же решение приняла Бельгия. Более того, во вторую страну не пустят поезда из Великобритании.

Также стало известно о том, что другие страны тоже планируют приостановить авиа- и железнодорожное сообщение. По данным издания, в их число входят Франция, Германия, Ирландия и Австрия, а еще Испания. Российские власти пока что не сообщали о приостановке авиасообщений с Москвой.