Страны Евросоюза приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Италия, Нидерланды и Бельгия отменила авиасообщение с Великобританией в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса, передает «Би-би-си». Такие же меры готовы принять во Франции и Германии.
«Великобритания выпустила оповещение о новой форме коронавируса, ставшей результатом мутации вируса. Как правительство мы должны защищать итальянцев, и поэтому, предупредив британское правительство, мы с министерством здравоохранения готовимся подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией. Наш приоритет — защита Италии и наших граждан», — заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Правительство Нидерландов до 1 января прекратит авиасообщение с Британией, такое же решение приняла Бельгия. Более того, во вторую страну не пустят поезда из Великобритании.
Также стало известно о том, что другие страны тоже планируют приостановить авиа- и железнодорожное сообщение. По данным издания, в их число входят Франция, Германия, Ирландия и Австрия, а еще Испания. Российские власти пока что не сообщали о приостановке авиасообщений с Москвой.
Добавим, что о новом штамме коронавируса в Великобритании сообщили в середине декабря. По словам главврача Великобритании Криса Уитти, он распространяется с более высокой скоростью. Как уточнил премьер-министр Борис Джонсон, новый штамм может быть на 70% заранее обычного коронавируса. При этом ВОЗ обнаружила новый штамм уже и в Дании, Австралии и Нидерландах.
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