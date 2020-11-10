Apple презентовала MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro с M1 — первым чипом для Mac

MacBook Air

Самый популярный Mac от Apple и самый продаваемый в мире 13-дюймовый MacBook Air благодаря чипу M1 стал еще более «шустрым». 8-ядерный процессор работает до 3,5 раз быстрее предыдущих поколений, а рабочие нагрузки машинного обучения — до 9 раз. Поэтому приложения, использующие такие функции как распознавание лиц или обнаружение объектов, могут сделать это за меньшее время.

Контроллер памяти M1 и новая флеш-технология обеспечивают до 2 раз большую производительность SSD, что позволяет передавать большие файлы намного быстрее. Также чип M1 в новом поколении MacBook Air обеспечивает большую энергоэффективность и производительность — и все это даже без вентилятора. Новый MacBook Air может работать до 15 часов в режиме просмотра веб-страниц и до 18 часов воспроизводить видео — это самое продолжительное время работы на MacBook Air.

Новый MacBook Air теперь оснащен до 2 ТБ внутреннего SSD и 13,3-дюймовый Retina-дисплей, имеет два разъема Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6 поколения, а также возможность разблокировки по отпечатку пальцев TouchID. Благодаря обновленному дизайну macOS Big Sur и чипу М1 Mac стал быстрее почти в 2 раза и «просыпается» так же оперативно, как и iPhone. Оптимизированы приложения — например, iMovie стал в 3 раза быстрее, а Final Cut Pro в 6 раз. Впервые можно запускать приложения с iPhone прямо на Mac.

Новый MacBook Air обойдется в 99 990 рублей за версию с 256 ГБ и 124 990 рублей за версию с 512 ГБ.