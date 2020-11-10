Apple презентовала MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro с M1 — первым чипом для Mac

Сегодня, 10 ноября, в штаб-квартире Apple в Купертино прошла презентация нового поколения Mac. Впервые в устройствах будет установлен чип M1 — первый чип Apple, разработанный специально для Mac. Вместе с обновленной macOS Big Sur он обеспечивает од 3,5 раз более быструю работу процессора, до 6 раз — графического процессора и до 15 раз — более быстрые возможности машинного обучения. Но это еще не все. Он также увеличивает время автономной работы — в два раза.
MacBook Air
Самый популярный Mac от Apple и самый продаваемый в мире 13-дюймовый MacBook Air благодаря чипу M1 стал еще более «шустрым». 8-ядерный процессор работает до 3,5 раз быстрее предыдущих поколений, а рабочие нагрузки машинного обучения — до 9 раз. Поэтому приложения, использующие такие функции как распознавание лиц или обнаружение объектов, могут сделать это за меньшее время.
Контроллер памяти M1 и новая флеш-технология обеспечивают до 2 раз большую производительность SSD, что позволяет передавать большие файлы намного быстрее. Также чип M1 в новом поколении MacBook Air обеспечивает большую энергоэффективность и производительность — и все это даже без вентилятора. Новый MacBook Air может работать до 15 часов в режиме просмотра веб-страниц и до 18 часов воспроизводить видео — это самое продолжительное время работы на MacBook Air.
Новый MacBook Air теперь оснащен до 2 ТБ внутреннего SSD и 13,3-дюймовый Retina-дисплей, имеет два разъема Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6 поколения, а также возможность разблокировки по отпечатку пальцев TouchID. Благодаря обновленному дизайну macOS Big Sur и чипу М1 Mac стал быстрее почти в 2 раза и «просыпается» так же оперативно, как и iPhone. Оптимизированы приложения — например, iMovie стал в 3 раза быстрее, а Final Cut Pro в 6 раз. Впервые можно запускать приложения с iPhone прямо на Mac.
Новый MacBook Air обойдется в 99 990 рублей за версию с 256 ГБ и 124 990 рублей за версию с 512 ГБ.
MacBook Pro
C чипом М1 новый MacBook Pro также становится мощнее. 8-ядерный процессор в сочетании с активной системой охлаждения работает до 2,8 раз быстрее предыдущего поколения, 8-ядерный графический процессор — до 5 раз. Это позволит сделать графику сверхплавной вне зависимости от того, для каких задач используется MacBook Pro.
В новом MacBook Pro установлены микрофоны студийного качества для более чистой записи и разговоров, а обновленные ISP камеры позволяют делать более четкие и детализированные изображения — даже во время видеозвонков. Устройство имеет два разъема Thunderbolt/USB 4, через которые к MacBook Pro можно подключить Apple Pro Display XDR с разрешением 6K.
Что еще может новый MacBook Pro на М1?
- Рендеринг сложных 3D-титров в Final Cut Pro до 5,9 раз быстрее,
- Создание игровых сцен в редакторе Unity до 3,5 раз быстрее,
- Создание битов, инструментальных партий и запись вокальных дорожек в режиме реального времени в djay Pro AI — благодаря технологии машинного обучения Neural Engine,
- Воспроизведение видео в 8К.
Новый MacBook Pro обойдется в 129 990 рублей за версию с 256 ГБ и 149 990 рублей за версию с 512 ГБ.
Mac mini
Обновление Mac mini также не обошлось без чипа M1. Благодаря нему 8-ядерный процессор с до 3 раз большей производительностью, чем предыдущее поколение, ускоряет выполнение сложных рабочих нагрузок — от написания кодов с миллионом строк до создания музыкальных проектов со множеством дорожек.
У Mac mini улучшенная конструкция с передовой системой охлаждения, которая делает его бесшумным при высокой производительности. К устройству можно подключить до двух дисплеев, а Wi-Fi 6-го поколения обеспечит более быструю работу «без проводов».
Новый Mac mini обойдется в 74 990 рублей за версию с 256 ГБ и 94 990 рублей за версию с 512 ГБ.
10 сентября в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Представили шестое поколение часов и (впервые!) бюджетные Apple Watch SE, новый iPad 8-го поколения и обновленный iPad Air в пяти цветах, а также анонсировали единую подписку на все сервисы Apple One. Она уже доступна для российских пользователей.
13 октября Apple провела еще одну презентацию. Компания представила новые продукты — умную колонку для дома HomePod mini, первые смартфоны с поддержкой 5G iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — поддерживающие пятое поколение сетей связи и впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.
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