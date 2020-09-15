Apple представила iPad 8 и iPad Air

iPad 8

Apple обновила линейку полноразмерных iPad, сохранив при этом дизайн. Новые планшеты 8-го поколения оборудованы мощным центральным процессором A12 Bionic, который быстрее своего предшественника на 40%. Внутри легкого корпуса также спрятан аккумулятор, работающий весь день на одном заряде.

iPad 8 работает со всеми клавиатурами, в том числе Magic Keyboard, имеет машинное обучение Neural Engine, а iPadOS 14 делает устройство более интуитивным — работать с ним можно где угодно и чем угодно. Добавлена функция «От руки», которая позволяет вписать в любое поле рукописный текст — и он моментально будет переведен в печатный.

iPad 8 с 10,2-дюймовым экраном обойдется в 329 долларов, для учеников и студентов — 299.