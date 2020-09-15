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Apple представила iPad 8 и iPad Air

В 2020 году исполняется 10 лет c первого выпуска iPad. За это время было продано более 500 миллионов устройств по всему миру, а 53% покупателей выбирают в качестве первого устройства именно планшет от Apple. Новинка компании — iPad 8-го поколения и обновленный iPad Air в пяти цветах.

iPad 8 

Apple обновила линейку полноразмерных iPad, сохранив при этом дизайн. Новые планшеты 8-го поколения оборудованы мощным центральным процессором A12 Bionic, который быстрее своего предшественника на 40%. Внутри легкого корпуса также спрятан аккумулятор, работающий весь день на одном заряде. 

iPad 8 работает со всеми клавиатурами, в том числе Magic Keyboard, имеет машинное обучение Neural Engine, а iPadOS 14 делает устройство более интуитивным — работать с ним можно где угодно и чем угодно. Добавлена функция «От руки», которая позволяет вписать в любое поле рукописный текст — и он моментально будет переведен в печатный. 

iPad 8 с 10,2-дюймовым экраном обойдется в 329 долларов, для учеников и студентов — 299.

iPad Air 

iPad Air получил новый дизайн и узкие рамки, что позволило установить на нем 10,9-дюймовый экран. Touch ID интегрирован в кнопку включения и выключения — это самый маленький датчик отпечатка пальцев Apple. iPad Air выйдет в пяти новых цветах — «розовое золото», «голубое небо», зеленый, белый и черный. 

Стоимость устройства начинается от 599 долларов — iPad Air поступит в продажу в начале октября.

Миша Стацюк,
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