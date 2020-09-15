От первых бюджетных часов до единой подписки на сервисы: что показала Apple на презентации в Купертино

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 стали самым «разноцветным» поколением умных часов от Apple. Устройство выполнено в синем, классическом золотом корпусе из нержавеющей стали, красном цвете и серо-черном из стали. Главная новинка устройства — всего за 15 секунд измерить насыщение крови кислородом через приложение «Кислород в крови».

Новые дизайны циферблатов отдают дань истории. «Гринвич» показывает сразу несколько часовых поясов, «Типографика» играет со шрифтами, «Дайвер» засекает время, а циферблат Memoji двигается и реагирует на прикосновения. Также представлены новые сменные ремешки. Одна из новинок — монобраслет, у которого нет ни пряжки, ни застежки, выполненный из жидкого силикона или переплетенных волокон в семи цветах и разных размерах.