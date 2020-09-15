Сегодня, 10 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Представили шестое поколение часов и (впервые!) бюджетные Apple Watch SE, новый iPad 8-го поколения и обновленный iPad Air в пяти цветах, а также анонсировали единую подписку на все сервисы Apple One. Рассказываем главное, что нужно знать обо всех новинках.
От первых бюджетных часов до единой подписки на сервисы: что показала Apple на презентации в Купертино
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 стали самым «разноцветным» поколением умных часов от Apple. Устройство выполнено в синем, классическом золотом корпусе из нержавеющей стали, красном цвете и серо-черном из стали. Главная новинка устройства — всего за 15 секунд измерить насыщение крови кислородом через приложение «Кислород в крови».
Новые дизайны циферблатов отдают дань истории. «Гринвич» показывает сразу несколько часовых поясов, «Типографика» играет со шрифтами, «Дайвер» засекает время, а циферблат Memoji двигается и реагирует на прикосновения. Также представлены новые сменные ремешки. Одна из новинок — монобраслет, у которого нет ни пряжки, ни застежки, выполненный из жидкого силикона или переплетенных волокон в семи цветах и разных размерах.
У новых Apple Watch Series 6 всегда включен высотометр, более экономно расходующий заряд устройств — он работает в паре с модулем GPS и использует данные ближайших сетей Wi-Fi. Кроме того, в watchOS 7 добавлена функция «Семейная настройка», которая позволяет тем членам семьи, у которых нет собственного iPhone, пользоваться функциями Apple Watch для связи и безопасности.
Apple Watch Series 6 (GPS) будут доступны для заказа по цене от 36 990 рублей. Операционная система watchOS 7 будет поддерживаться на Apple Watch Series 3 и новее. Кроме того, в 15 сентября 2020 года покупатели, приобретающие Apple Watch Series 3 или новее, будут получать три месяца подписки на Apple Fitness+.
Apple Watch SE
Бюджетная модель часов от Apple получила большой циферблат с крупными читабельными показателями. «В Apple Watch SE мы объединили некоторые элементы дизайна Apple Watch Series 6 и большинство основных функций Apple Watch, при этом цена у них ниже, чем у флагманской модели. Мы рады представить покупателям еще одно замечательное устройство, в котором есть все необходимое, чтобы оставаться на связи, вести активный образ жизни и следить за здоровьем», — отметил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс.
Apple Watch SE (GPS) будут доступны для заказа по цене от 24 990 рублей.
Apple One
Apple вводит единую подписку Apple One, объединяющую Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы. Пользователям будут доступны три вида подписки:
- Индивидуальная подписка — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц,
- Семейная подписка — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 525 рублей в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.
- Подписка Premier в России недоступна. Для всех других пользователей она включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $29,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.
Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода.
iPad 8
Благодаря центральному процессору A12 Bionic производительность iPad 8-го поколения возросла на 40%, а графика обрабатывается вдвое быстрее. Также на базовой модели iPad впервые используется процессор A12 Bionic с системой Neural Engine, благодаря которой машинное обучение выходит на новый уровень. В частности, теперь возможности редактирования фото стали шире, Siri реагирует быстрее, а в дополненной реальности доступны окклюзия людей и отслеживание движения.
iPadOS 14 делает устройство более интуитивным — работать с ним можно где угодно и чем угодно. Добавлена функция «От руки», которая позволяет вписать рукописный текст куда угодно — писать с помощью Apple Pencil можно будет в любом текстовом поле. Не забыли и про экологичность. При изготовлении корпуса iPad 8 используется только переработанный алюминий, а для пайки материнской платы — только переработанное олово.
Новый iPad 8‑го поколения будет доступен для заказа по цене от 29 990 рублей (для модели Wi‑Fi) и от 41 990 рублей для модели Wi‑Fi+Cellular. Устройство выпускается в трех цветах: серебристый, «серый космос» и золотой, доступны варианты с памятью 32 ГБ и 128 ГБ.
iPad Air
iPad Air получил новый дизайн и узкие рамки, что позволило установить на нем 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с антибликовым покрытием, технологией True Tone и поддержкой широкого цветового охвата. Touch ID интегрирован в кнопку включения и выключения — это самый маленький датчик отпечатка пальцев Apple.
Устройство выйдет в пяти новых цветах — «розовое золото», «голубое небо», зеленый, белый и черный. iPad Air теперь также поддерживает Wi-Fi 6. Помимо фронтальной камеры FaceTime HD 7 МП, iPad Air теперь оснащен камерой 12 МП на задней панели — такой же, как у iPad Pro. Также устройство получило порт USB‑C, с помощью которого можно передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с.
В числе других новинок — новый компактный интерфейс для входящих звонков по телефону и по FaceTime, функция универсального поиска, виджеты с обновленным дизайном. Кроме того, во многих приложениях, включая «Фото» и «Файлы», появились новые боковые панели, а элементы управления теперь удобно собраны на упрощённых панелях инструментов.
Новый iPad Air будет доступен для заказа по цене от 55 900 рублей для модели Wi‑Fi) и от 67 900 рублей для модели Wi‑Fi+Cellular.
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