Apple представила iWatch Series 6 и бюджетные часы iWatch SE

Новые дизайны циферблатов отдают дань истории. «Гринвич» показывает сразу несколько часовых поясов, «Типографика» играет со шрифтами, «Дайвер» засекает время, а циферблат Memoji двигается и реагирует на прикосновения.

Также представлены новые сменные ремешки. Одна из новинок — монобраслет, у которого нет ни пряжки, ни застежки. Он выполнен из жидкого силикона или переплетенных волокон в семи цветах и разных размерах. Также обновили ремешок Nike — к нему можно установить соответствующие циферблаты.