Сегодня, 15 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит ежегодная презентация Apple. Среди новинок — новые Apple Watch Series 6 и (впервые!) бюджетные часы Apple Watch SE.
Apple представила iWatch Series 6 и бюджетные часы iWatch SE
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 стали самым «разноцветным» поколением умных часов от Apple. Устройство выполнено в синем, классическом золотом корпусе из нержавеющей стали, красном цвете и серо-черном из стали.
Новой функцией watchOS 7 стала возможность изменить насыщение крови кислородом — сделать это можно в приложении «Кислород в крови» за 15 секунд. Также разработчики добавили приложение «Сон» — если не снимать часы во время сна, они запишут все, что происходило с организмом человека во время отдыха.
Новые дизайны циферблатов отдают дань истории. «Гринвич» показывает сразу несколько часовых поясов, «Типографика» играет со шрифтами, «Дайвер» засекает время, а циферблат Memoji двигается и реагирует на прикосновения.
Также представлены новые сменные ремешки. Одна из новинок — монобраслет, у которого нет ни пряжки, ни застежки. Он выполнен из жидкого силикона или переплетенных волокон в семи цветах и разных размерах. Также обновили ремешок Nike — к нему можно установить соответствующие циферблаты.
Для связи с близкими в Apple Watch Series 6 добавили настройку семейного доступа — для этого необходимо синхронизировать часы детей или престарелых членов семьи с любым iPhone. При помощи функции можно указать, с какими контактами могут общаться дети, а также отследить все их активности. Кроме того, добавлена функция «Учебное время» — она поддерживается на Apple Watch Series 4 и новее с сотовой связи, но в России пока недоступна.
Apple Watch SE
Бюджетная модель часов от Apple получила большой циферблат с крупными читабельными показателями. Модель без датчика, определяющего насыщение крови кислородом, обойдется в 279 долларов, с датчиком — 399.
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