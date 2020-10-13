Сегодня, 13 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла презентация Apple. Компания представила «умную» колонку HomePod mini и сразу четыре новых iPhone 12-го поколения — впервые с поддержкой сетей связи 5G. Рассказываем главное, что нужно знать о новинках.
Четыре новых iPhone и впервые — с поддержкой 5G: что показала Apple на презентации в Купертино
iPhone 12 и iPhone 12 mini
Теперь iPhone поддерживает сети связи 5G. По словам старшего вице-президента Apple по международному маркетингу Грега Джозвиака, «этот прорыв знаменует начало новой эры». Модели, выпущенные для рынка США, поддерживают миллиметровые волны — крайне высокие частоты 5G, связь на которых достигает скорости 4 Гбит в секунду даже там, где спрос на подключение очень высок.
Также в iPhone 12 используется режим Smart Data, благодаря которому срок работы без подзарядки увеличивается — искусственный интеллект в режиме реального времени оценивает и оптимизирует необходимое соотношение передачи данных и использования аккумулятора.
В iPhone 12 установлен новый процессор A14 Bionic — первый процессор iPhone, созданный с использованием 5‑нанометровой технологии производства. A14 Bionic увеличивает вычислительную и графическую способность iPhone до 50% по сравнению с другими смартфонами, а система машинного обучения Neural Engine выполняет до 11 триллионов операций в секунду.
Новый iPhone 12 на 11% тоньше и 16% легче своего предшественника. Для него был создан специальный аллюминиевый корпус с гладкими плоскими краями, по периметру которого расположены новые антенны для поддержки сетей связи 5G. Дисплей Super Retina XDR от края до края защищен передней панелью Ceramic Shield из инновационного материала, при создании которого используется высокотемпературная кристаллизация — он защищает от повреждений и падений в четыре раза лучше.
Также iPhone 12 — первое устройство, с помощью которого можно снимать, смотреть, монтировать и отправлять друзьям HDR‑видео в стандарте Dolby Vision. Смартфон также имеет улучшенную кинематографическую стабилизацию видео. Среди других возможностей — съемка видео на фронтальную камеру в стандарте Dolby Vision и высокая четкость видео таймлапс в ночном режиме с долгой выдержкой для эффектных следов. А еще можно делать селфи даже в темноте — благодаря ночному режиму на фронтальной камере.
Размеры iPhone 12 mini всего 5,4 дюйма — это самый маленький тонкий и легкий смартфон поддерживающий сети 5G в мире. Несмотря на свои размеры, он умеет и имеет все те же функции, что и свой «большой брат» iPhone 12.
iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах — синем, зеленом, черном, белом и PRODUCT(RED) — с памятью 64, 128 и 256 гигабайт по цене от 79 990 и 69 990 рублей соответственно. Предзаказ можно оформить с 6 ноября, продажа стартует с 13 ноября.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro представлены в новом дизайне и оснащены дисплеем Super Retina XDR — самым большим среди всех моделей iPhone. Процессор A14 Bionic обеспечивает уникальные возможности съемки фотографий и обработки изображений — благодаря ему была реализована поддержка нового формата Apple ProRAW, который позволяет корректировать на фотоснимках больше параметров, а также впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.
Обновили и систему камер — на iPhone 12 Pro включает в себя сверхширокоугольную, телефотокамеру и новую широкоугольную камеру. Новая широкоугольная камера с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 на 27% улучшает качество съемки фото и видео при слабом освещении. Сверхширокоугольная имеет угол обзора в 120 градусов и помогает больше запечатлеть в кадре. А телефотокамера с четырехкратным оптическим зумом подходит для съемки портретов.
В iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max установлен новый сканер LiDAR, который определяет дальность с помощью светового луча. Сканер позволяет работать в режиме дополненной реальности или создавать красивый эффект боке на снимках. За реалистичные изображения в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max отвечает улучшенная и более быстрая технология Deep Fusion, которая теперь поддерживается на всех камерах. Также в новых «прошках» впервые можно записывать видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.
Впервые модели iPhone поддерживают формат RAW. Функция Apple ProRAW станет доступна позже в этом году — она объединяет в себе технологии мультикадровой съемки, возможности вычислительной фотографии и удобство формата RAW. Такой формат позволяет корректировать на фотоснимках больше параметров — управлять цветом, детализации и динамическим диапазоном можно как в нативных приложениях для iPhone, так и используя другие профессиональные инструменты редактирования.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128, 256 и 512 гигабайт будут доступны в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий» по цене от 99 990 и 109 990 рублей соответственно. Продажа iPhone 12 Pro стартует с 23 октября, iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября.
Аксессуары с поддержкой MagSafe
Технология MagSafe обеспечивает более быструю и эффективную беспроводную зарядку устройства и поддерживает новую экосистему аксессуаров. Магниты MagSafe установлены вокруг индукционного элемента зарядного устройства, благодаря чему беспроводная зарядка всегда будет точно совмещаться с iPhone. Технология MagSafe используется в новых силиконовых, кожаных и прозрачных чехлах, а также в кожаном чехле‑бумажнике — новинка будет легко и надежно примагничиваться к задней поверхности iPhone.
HomePod mini
Умная колонка HomePod mini обернута в бесшовную сетку для улучшения качества звучания. Широкополосный динамик пассивные излучатели с большей амплитудой — звук распространяется на 360 градусов вокруг себя. Обновленная Siri сможет найти песню даже если сказать ей строчку из нее. Глубокая интеграция с iPhone позволяет различить голоса каждого из членов семьи. Умный дом интегрируется с приложением «Дом». «Интерком» для связи с родственниками — сообщение, отправленное всем членам семьи, будут транслироваться на все устройства по всему дому.
HomePod mini будет доступен в белом цвете и цвете «серый космос» по цене 99 долларов в США при покупке на сайте. Для российских пользователей колонка недоступна.
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