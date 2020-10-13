Четыре новых iPhone и впервые — с поддержкой 5G: что показала Apple на презентации в Купертино

Также iPhone 12 — первое устройство, с помощью которого можно снимать, смотреть, монтировать и отправлять друзьям HDR‑видео в стандарте Dolby Vision. Смартфон также имеет улучшенную кинематографическую стабилизацию видео. Среди других возможностей — съемка видео на фронтальную камеру в стандарте Dolby Vision и высокая четкость видео таймлапс в ночном режиме с долгой выдержкой для эффектных следов. А еще можно делать селфи даже в темноте — благодаря ночному режиму на фронтальной камере.

Размеры iPhone 12 mini всего 5,4 дюйма — это самый маленький тонкий и легкий смартфон поддерживающий сети 5G в мире. Несмотря на свои размеры, он умеет и имеет все те же функции, что и свой «большой брат» iPhone 12.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах — синем, зеленом, черном, белом и PRODUCT(RED) — с памятью 64, 128 и 256 гигабайт по цене от 79 990 и 69 990 рублей соответственно. Предзаказ можно оформить с 6 ноября, продажа стартует с 13 ноября.