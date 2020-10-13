Сегодня, 13 октября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит презентация Apple. Компания представляет новые продукты — в том числе умную колонку HomePod mini. Рассказываем о ней подробнее.
Apple представила умную колонку для дома HomePod mini
Умная колонка обернута в бесшовную сетку для улучшения качества звучания. Широкополосный динамик пассивные излучатели с большей амплитудой — звук распространяется на 360 градусов вокруг себя. Чип Apple S5 и передовое ПО для оптимизации громкости. Чип U1 соединяет устройство с iPhone и распознает его месторасположение.
Обновленная Siri сможет найти песню даже если сказать ей строчку из нее. Глубокая интеграция с iPhone позволяет различить голоса каждого из членов семьи. Умный дом интегрируется с приложением «Дом». «Интерком» для связи с родственниками — сообщение, отправленное всем членам семьи, будут транслироваться на все устройства по всему дому.
HomePod mini обойдется в 99 долларов. Предзаказ можно оформить с 6 ноября, продажа стартует с 16 ноября.
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