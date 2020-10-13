Apple представила умную колонку для дома HomePod mini

Обновленная Siri сможет найти песню даже если сказать ей строчку из нее. Глубокая интеграция с iPhone позволяет различить голоса каждого из членов семьи. Умный дом интегрируется с приложением «Дом». «Интерком» для связи с родственниками — сообщение, отправленное всем членам семьи, будут транслироваться на все устройства по всему дому.