Сегодня, 13 октября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит презентация Apple. Компания представляет новые продукты. В том числе новый iPhone 12 — впервые с поддержкой 5G. Рассказываем о нем подробнее.
Apple презентовали iPhone 12 с поддержкой 5G и iPhone 12 mini
Теперь iPhone поддерживает сети связи 5G. Воспользоваться новым поколением связи могут более 200 миллионов человек в 1800 городах по всему миру.
Новый iPhone 12 на 11% тоньше и 16% легче своего предшественника. Для него был создан специальный аллюминиевый корпус с гладкими плоскими краями, по периметру которого расположены новые антенны для поддержки сетей связи 5G.
В iPhone 12 установлен Apple OLED экран с повышенной яркостью, насыщенностью и контрастностью, а стекло — самое прочное в отрасли.
Смартфон оборудован новым чипом A14 Bionic с улучшенной энергоэффективностью и производительностью. Шестиядерный центральный процессор стал до 50% быстрее — система машинного обучения благодаря нему может производить до 11 триллионов операций.
Теперь все камеры iPhone 12 работают в ночном режиме — и даже фронтальная. Основная камера двойная и впервые — с семиэлементным объективом. Режим работы при низкой освещенности на 27% лучше предшественников. Таймлапс также можно снимать в ночном режиме.
Размеры iPhone 12 mini всего 5,4 дюйма — это самый маленький тонкий и легкий смартфон поддерживающий сети 5G в мире. Несмотря на свои размеры, он умеет и имеет все те же функции, что и свой «большой брат» iPhone 12.
iPhone 12 mini обойдется в 699 долларов, iPhone 12 — 799. Предзаказ можно оформить с 6 ноября, продажа стартует с 13 ноября.
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