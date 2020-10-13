Apple презентовали iPhone 12 с поддержкой 5G и iPhone 12 mini

Теперь iPhone поддерживает сети связи 5G. Воспользоваться новым поколением связи могут более 200 миллионов человек в 1800 городах по всему миру.

Новый iPhone 12 на 11% тоньше и 16% легче своего предшественника. Для него был создан специальный аллюминиевый корпус с гладкими плоскими краями, по периметру которого расположены новые антенны для поддержки сетей связи 5G.