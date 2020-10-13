Сегодня, 13 октября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит презентация Apple. Компания представляет новые продукты — помимо iPhone 12 и iPhone 12 mini, это еще и iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Рассказываем о них подробнее.
Apple презентовала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro представлены в новом дизайне и оснащены дисплеем Super Retina XDR — самым большим среди всех моделей iPhone. Процессор A14 Bionic обеспечивает уникальные возможности съемки фотографий и обработки изображений — благодаря ему была реализована поддержка нового формата Apple ProRAW, который позволяет корректировать на фотоснимках больше параметров, а также впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.
Обновили и систему камер — на iPhone 12 Pro включает в себя сверхширокоугольную камеру, телефотокамеру и новую широкоугольную камеру. Последняя имеет систему стабилизации изображения — добиться этого максимально позволяет матрица, которая находится в постоянном движении. iPhone 12 Pro также оснащены новым сканером LiDAR, благодаря которому была улучшена работа с дополненной реальностью.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в корпусе из нержавеющей стали будут доступны в четырех цветах — графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий». Продажа iPhone 12 Pro стартует с 23 октября, iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября.
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