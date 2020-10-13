Apple презентовала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Обновили и систему камер — на iPhone 12 Pro включает в себя сверхширокоугольную камеру, телефотокамеру и новую широкоугольную камеру. Последняя имеет систему стабилизации изображения — добиться этого максимально позволяет матрица, которая находится в постоянном движении. iPhone 12 Pro также оснащены новым сканером LiDAR, благодаря которому была улучшена работа с дополненной реальностью.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в корпусе из нержавеющей стали будут доступны в четырех цветах — графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий». Продажа iPhone 12 Pro стартует с 23 октября, iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября.