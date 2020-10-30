Apple запускает единую подписку на свои сервисы Apple One. Уже сегодня

Apple вводит единую подписку Apple One, объединяющую Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы. Бесплатный пробный период длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода. Пользователям будут доступны три вида подписки:

Индивидуальная подписка — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц,

Семейная подписка — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 525 рублей в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Подписка Premier в России недоступна. Для всех других пользователей она включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $29,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Напомним, из-за изменения налогов и курсов валют корпорация Apple повышает цены в российском AppStore. Уже на этой неделе минимальная стоимость платного приложения в России возрастет до 99 рублей. Ранее Apple повысила цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case в России после презентации новых iPhone.

13 октября в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла очередная презентация Apple. Компания представила новые продукты — умную колонку для дома HomePod mini, первые смартфоны с поддержкой 5G iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — поддерживающие пятое поколение сетей связи и впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.