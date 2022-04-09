Инструкция: как сейчас купить доллары и евро в России? А снять валюту? Можно ли переводить доллары и евро за рубеж?

Как сейчас купить доллары и евро в России?

Сейчас есть четыре основных способа. Во-первых, можно это сделать на бирже (установив брокерское приложение, такие как Tinkoff Инвестиции, Райфайзен Инвестиции и т.д.). До 11 апреля там действует комиссия в 12%, то есть при биржевом курсе доллара в 71 рубль реально заплатить за него придется 79,5 рубля. Однако с понедельника она будет отменена, что сделает такие сделки куда более привлекательными.

Во-вторых, обменять деньги можно в приложении своего банка, однако курс там будет куда хуже, чем на бирже. В-третьих, с 18 апреля банки смогут торговать наличной валютой, но только той, что поступила в их же кассы после 9 апреля. Проще говоря, они смогут торговать теми банкнотами, которые им продали граждане и компании. Насколько велик будет объем этих средств и хватит ли его на всех желающих, сказать сложно. Не говоря уже о том, что курс к тому моменту также может серьезно поменяться.

В-четвертых, можно обратиться к черному рынку в интернете. Однако покупать доллары и евро там — незаконно и небезопасно. Не говоря уже о том, что цена в этом случае будет крайне невыгодной. Так, в соответствующих telegram-чатах даже на фоне последних изменений биржевого курса за доллар просят по 100 рублей.

Есть и еще один способ: за рубли можно купить криптовалюты USDT, USDC BUSD, курс которых прямо привязан к стоимости доллара. Для этого нужно иметь приложение криптовалютных бирж.