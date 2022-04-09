Инструкция: как сейчас купить доллары и евро в России? А снять валюту? Можно ли переводить доллары и евро за рубеж?

Рубль стремительно укрепляется: 8 апреля курс евро приблизился к 77 рублям (впервые с лета 2020 года!), доллар же упал до 71 рубля (это минимум с ноября 2021-го). При этом ЦБ отменил целый ряд ограничений на операции в валюте. В этих условиях высок соблазн купить доллары и евро, но как это сделать выгодно? Можно ли потом обналичить и снять валюту? И не помешают ли санкции воспользоваться своими деньгами за рубежом? Разбираемся вместе с руководителем департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константином Зиятдиновым.
Как сейчас купить доллары и евро в России?
Сейчас есть четыре основных способа. Во-первых, можно это сделать на бирже (установив брокерское приложение, такие как Tinkoff Инвестиции, Райфайзен Инвестиции и т.д.). До 11 апреля там действует комиссия в 12%, то есть при биржевом курсе доллара в 71 рубль реально заплатить за него придется 79,5 рубля. Однако с понедельника она будет отменена, что сделает такие сделки куда более привлекательными.
Во-вторых, обменять деньги можно в приложении своего банка, однако курс там будет куда хуже, чем на бирже. В-третьих, с 18 апреля банки смогут торговать наличной валютой, но только той, что поступила в их же кассы после 9 апреля. Проще говоря, они смогут торговать теми банкнотами, которые им продали граждане и компании. Насколько велик будет объем этих средств и хватит ли его на всех желающих, сказать сложно. Не говоря уже о том, что курс к тому моменту также может серьезно поменяться.
В-четвертых, можно обратиться к черному рынку в интернете. Однако покупать доллары и евро там — незаконно и небезопасно. Не говоря уже о том, что цена в этом случае будет крайне невыгодной. Так, в соответствующих telegram-чатах даже на фоне последних изменений биржевого курса за доллар просят по 100 рублей.
Есть и еще один способ: за рубли можно купить криптовалюты USDT, USDC BUSD, курс которых прямо привязан к стоимости доллара. Для этого нужно иметь приложение криптовалютных бирж.
Как получить наличную валюту?
Все еще непросто. В начале кризиса ЦБ не только запретил покупать наличную валюту, но и ограничил возможность снимать ее со счетов. Теперь шанс купить наличные появился, а вот с их снятием со счета все еще есть проблемы. Сделать это можно только с валютных счетов открытых на 00.00 9 марта 2022 года. При этом получить можно не более 10 тысяч долларов. Те граждане, которые еще не выбрали этот лимит с 11 апреля смогут попросить в кассе не только доллары, но и евро. При этом в новом постановлении ЦБ не говорится должны ли деньги были лежать на счету до момента введения ограничений.
Если валютного счета не было, а наличная валюта необходима, а пользоваться черным рынком не представляется возможным, то остается поехать в соседние страны и купить валюту там. В некоторых странах получить доллары можно прямо в банкоматах по карте МИР, однако курс в этом случае будет даже хуже, чем на черном рынке.
Доллары или евро со счета можно также отправить знакомым за рубеж, где они смогут снять эти средства. Однако затем встанет вопрос, как эти банкноты получить назад. Для этого придется поехать за границу или воспользоваться почтой, рассчитывая, что отправление не будет потеряно.
За рубежом же можно перевести в живую валюту USDT и USDC BUSD. В некоторых странах для этого даже есть специальные банкоматы.
Как воспользоваться валютой за рубежом?
Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками сейчас не работают за рубежом. Поэтому даже если у вас есть валюта, расплатиться ею в других странах будет непросто. Для этого можно открыть счет в зарубежном банке, но сделать это сейчас будет непросто, так как европейские кредитные организации не очень охотно взаимодействуют с клиентами из России.
Если у вас уже есть иностранный вклад, то на него можно перевести не более 10 тысяч долларов в месяц. Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, можно отправить в месяц не более 5 тысяч долларов. При этом некоторые российские банки, попавшие под санкции, теперь вообще не могут осуществлять валютные переводы за рубеж. Проблемы могут возникнуть и у клиентов банков, на которых нет ограничений: средства из России в Европе могут просто не принять.
Еще один способ получить карту в ближнем зарубежье: в Армении, Грузии активно развивается банковский туризм. Карту казахского банка можно также оформить удаленно, не выезжая из страны. Один из банков Киргизии запустил услугу обслуживанию новых российских клиентов прямо в московском офисе, но как выяснилось позднее для получения карты все равно придется взять билеты до Бишкека. При надо иметь ввиду, если переводить на такие счета валюту, то ограничения будут такими же (не более 10 тысяч долларов в месяц). Если же пополнять карту в рублях, а тратить средства в долларах или евро, то внутрибанковский курс может неприятно удивить. Кроме того сама услуга оформления счета может стоить заметно больше 10 тысяч рублей.
Наконец, есть необанкинг — высокотехнологичные стартапы вроде Wise или Revolut, которые позволяют удаленно получить цифровую карту, с которой можно тратить валюту без дополнительных затрат. Однако большинство таких компаний закрыло для россиян возможность открывать новые счета, поэтому найти надежный вариант будет непросто.
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