Центробанк смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж

Как сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ, перевести до 10 тысяч долларов можно как на свой счет в иностранном банке, так и на счета других людей. Ранее россияне могли отправить за месяц не более 5 тысяч долларов своим супругам или родственникам в других странах.

При этом через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тысяч долларов за месяц.

Послабления действуют для всех граждан России и стран, не поддержавших санкции. Также возможность переводов получили нерезиденты из всех других государств, если эти люди работают в РФ по трудовым или гражданско-правовым договорам.

В то же время, отмечают в ЦБ, официально неработающие граждане тех стран, которые санкции поддержали, переводить деньги за рубеж не смогут. Это же касается компаний из этих государств. Ограничение введено на шесть месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Напомним, ранее Банк России уже ввел временное ограничение на выдачу наличной валюты со вкладов и счетов россиян. Позднее ЦБ установил порог на снятие наличной валюты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вплоть до сентября 2022 года они могут обналичить не более 5 тысяч долларов.