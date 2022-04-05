Россияне смогут оформить работающие за рубежом карты Visa. Что для этого нужно?

По информации издания, граждане России могут обратиться в представительство банка в Москве. При себе необходимо иметь паспорт и нотариальную доверенность на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Киргизии. Этот документ также можно оформить непосредственно в банке.

После этого финорганизация передает данные в материнский банк. Сначала открывается виртуальная карта Visa Gold. Пользоваться ей можно через приложение банка, которое оформляют в отделении. Физическая карта приходит в течение пяти дней. Стоимость услуги составляет 17 500 руб. После активации карты указанную сумму необходимо перевести на карту по номеру телефона через Сбербанк, «Тинькофф», «Киви».

Эксперты считают, что нынешние санкции не запрещают иностранным банкам открывать счета гражданам России. Однако есть риск вторичных санкций. «Открытие счета по доверенности допускается, легализация данной доверенности не требуется, согласно Гаагской конвенции», — подчеркнула руководитель практики имущественных отношений Amulex Галина Гамбург. Также юристы уточнили, что об открытии счета за рубежом должна быть уведомлена российская налоговая служба.