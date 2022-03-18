В какой валюте сейчас хранить деньги? Банки теперь предлагают вклады в юанях — это выгодно? Есть же еще йены, кроны и франки!

На фоне падения рубля, санкций, запрета на ввоз в Россию наличных евро и долларов в стране растет интерес к другим валютам. Реклама предлагает открывать счета в китайских юанях, другие пытаются спасти свои накопления от инфляции, покупая швейцарские франки или японские йены. Насколько все это имеет смысл и к какой валюте лучше присмотреться? Разбираемся вместе с руководителем департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константином Зиятдиновым и Анастасией Веселко, экспертом по личным финансам и автор проекта «Девушка с Деньгами».
Почему все стали интересоваться «новыми» валютами?
Константин Зиятдинов: ответ прост — все ищут альтернативу доллару и евро. Ряд российских банков уже находятся под санкциями, еще некоторое количество могут под них попасть в ближайшее время. Приток европейской и американской валюты сейчас ограничен. Для них иметь долларовые обязательства в виде клиентских счетов — не самая удачное решение. А ничего не предлагать кроме рублевых депозитов нельзя. Поэтому банки и ищут новые возможности, чтобы привлечь клиентов.
Анастасия Веселко: чем вложения в альтернативные валюты могут быть выгодны для обычных людей? На покупку основных валют через биржу — доллара, евро, фунта — введена дополнительная комиссия. 3 марта она составляла 30%, потом ее снизили до 12%. В банках же курс невыгодный. Покупая китайский юань, швейцарский франк или другую «необычную» валюту можно на этой комиссии сэкономить.
К каким валютам стоит присмотреться?
Константин Зиятдинов: лично я бы рассматривал для долгосрочных вложений швейцарский франк и китайский юань. Первый является очень стабильной валютой, которая исторически имеет тенденцию к укреплению. Юань же валюта относительно предсказуемая и при этом недооцененная, то есть она может вырасти. Однако рисков здесь немало, ведь курс очень сильно зависит от желания китайских властей регулировать экспортные возможности страны, играя со стоимостью национальной валюты.
Относительно надежными являются вложения в валюты развитых стран, такие как шведская крона. Покупая валюты развивающихся стран (такие, как турецкая лира или казахский тенге) нужно быть готовыми к тому, что эти деньги подвержены резким колебаниям. Разместив свои сбережения в них, можно как выиграть, так и очень сильно проиграть.
Анастасия Веселко: я бы остановила свой выбор на швейцарском франке и, возможно, английском фунте. Юани кажутся привлекательными, ведь Китай является второй экономикой мира, но на их курсе также сказываются геополитические риски. Если возникнет кризис в отношениях Китая и, скажем, Тайваня, то это может очень сильно ударить по валюте КНР.
К совсем уж экзотическим валютам присматриваться, мне кажется, не стоит. Можно подумать о японской йене, шведской кроне, но здесь есть риск: обыватель почти ничего не знает об экономиках этих стран, соответственно не может судить о том, вырастет ли эта валюту или упадет в ближайшее время.
Сколько валют вообще лучше иметь?
Константин Зиятдинов: очень сложный вопрос. Безусловно, правильно не хранить все яйца в одной корзине. Как их дальше раскидать? До недавних событий самым логичным вариантом было иметь рубли, доллары и евро. Если эта корзина у вас уже есть, то, наверное, «дергаться» не имеет смысла. Если накопления были в рублях, а сейчас стоит вопрос об их диверсификации, то стоит подождать, пока не спадет паника. После этого, наверное, можно добавить в свою индивидуальную корзину еще одну-две валюты.
Анастасия Веселко: перестраховаться, вероятно, лишним не будет. У меня был клиент, который имел вклады сразу в пяти валютах одновременно. Однако, мне кажется, что доллар и евро по-прежнему являются топовыми для накоплений. Поэтому их стоит продолжать покупать, очень аккуратно, небольшими порциями. Либо на бирже, заведя брокерский счет (с комиссией в 12%), либо в банке, однако там не особо выгодный курс. Просто сидеть и всякий раз сравнивать, какое вложение удачнее. К этому можно добавить также какую-то «резервную» валюту.
А вообще как я сейчас могу воспользоваться валютой?
Константин Зиятдинов: в последнее время было выпущено много приказов, указов по поводу операций с валютой. Если кратко их обобщить: снять можно только ту валюту, которая до марта этого года находилась у вас на счетах. Причем на руки будут выдавать деньги будут в долларах вне зависимости от того в какой валюте был вклад. Максимальная сумма выдачи — 10 000$, остальное придется забирать рублями. Также действует ограничение в 5 000$ на перевод средств за рубеж другим людям, включая родственников. Совсем недавно вновь разрешили перечислять валюту на свои старые зарубежные счета, открытые до марта этого года (если о них ранее знала ФНС).
Анастасия Веселко: ограничений на пополнение счетов нет, как и на обмен наличных в банках. А вот едва ли не единственная возможность получить наличную валюту — попытаться обналичить средства с карты МИР в тех странах, где работает эта платежная система.
Стоит ли оставлять часть сбережений в рублях?
Константин Зиятдинов: в рублях необходимо сохранять как минимум те деньги, которые нужны вам на текущие нужды. Если говорить о накоплениях то, мне кажется, что срочно переводить рублевый запас в любую валюту не совсем своевременно. Мы видим, что рынок начинает успокаиваться, курсы начинают приходить в равновесное состояние. Есть вероятность (если не будет новых геополитических обострений), что стоимость валют еще немного скорректируется, когда окончательно уляжется паника. Тогда уже можно думать о новых приобретениях валюты. Хотя с ростом цен, возможно, стоит вложить часть средств в товары длительного пользования, которые в случае чего можно продать, хотя бы немного спасаясь от инфляции.
Анастасия Веселко: некоторое количество рублей действительно стоит сохранить, особенно если вы платите рублевые кредиты. Впрочем, досрочно закрывать сейчас займы не следует, скорее можно присмотреться к краткосрочным вкладам под 18%—21%, которые позволят частично компенсировать потери от инфляции.
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