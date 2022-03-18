В какой валюте сейчас хранить деньги? Банки теперь предлагают вклады в юанях — это выгодно? Есть же еще йены, кроны и франки!

К каким валютам стоит присмотреться?

Константин Зиятдинов: лично я бы рассматривал для долгосрочных вложений швейцарский франк и китайский юань. Первый является очень стабильной валютой, которая исторически имеет тенденцию к укреплению. Юань же валюта относительно предсказуемая и при этом недооцененная, то есть она может вырасти. Однако рисков здесь немало, ведь курс очень сильно зависит от желания китайских властей регулировать экспортные возможности страны, играя со стоимостью национальной валюты.

Относительно надежными являются вложения в валюты развитых стран, такие как шведская крона. Покупая валюты развивающихся стран (такие, как турецкая лира или казахский тенге) нужно быть готовыми к тому, что эти деньги подвержены резким колебаниям. Разместив свои сбережения в них, можно как выиграть, так и очень сильно проиграть.

Анастасия Веселко: я бы остановила свой выбор на швейцарском франке и, возможно, английском фунте. Юани кажутся привлекательными, ведь Китай является второй экономикой мира, но на их курсе также сказываются геополитические риски. Если возникнет кризис в отношениях Китая и, скажем, Тайваня, то это может очень сильно ударить по валюте КНР.

К совсем уж экзотическим валютам присматриваться, мне кажется, не стоит. Можно подумать о японской йене, шведской кроне, но здесь есть риск: обыватель почти ничего не знает об экономиках этих стран, соответственно не может судить о том, вырастет ли эта валюту или упадет в ближайшее время.