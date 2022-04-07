Сбер и Альфа-Банк попали под полные блокирующие санкции США. Как это отразится на клиентах? Приложения будут работать? А брокерские счета?

Власти США объявили полные блокирующие санкции против двух лидеров российского банковского сектора: Сбера и Альфы. Все их активы, связанные с американской финансовой системой, будут заморожены. Сами банки уже заявили, что продолжат работу в штатном режиме. Однако кое-что для их клиентов все же изменится. Объясняем, что именно.
Что будет с картами и рублевыми счетами?
Никакого влияния на рублевые операции клиентов Сбербанка и Альфа-банка новые санкции иметь не будут. «Это невозможно! Рубль — это российская валюта, — пояснил «Собака.ru» финансовый аналитик Владимир Левченко. — Все проходит через российскую финансовую систему, доступа к которой нет ни у кого: ни у американцев, ни у немцев, ни у китайцев. Соответственно, все как было, так и останется».
Ситуация с картами может оказаться чуть сложнее. На сегодняшний день все карточки Альфы и Сбера продолжат работать внутри России. Однако, сообщает The Bell, даже те немногие страны, которые работали с платежной системой МИР, могут отказаться принимать эти карты, выпущенные в попавших под санкции банках (российские Visa и Mastercard и так не работают за рубежом с середины марта). «Отказ обслуживать такие карты может произойти не сразу, но вполне возможен», — приводит издание мнение своего источника на финансовом рынке.
А что с валютой? Ее можно будет купить или перевести за рубеж?
Купить валюту через банковское приложение клиенты Сбера и Альфы смогут без дополнительных проблем (хотя снять ее со счета будет невозможно из-за ограничений, наложенных российским Центробанком). А вот с валютными переводами внутри страны и за рубеж могут возникнуть сложности.
Как сообщает РБК, клиенты Сбера еще 18 марта потеряли возможность совершать переводы в другие банки в американских и канадских долларах, английских фунтах, датских и норвежских кронах. Как говорится в сообщении на сайте Альфа-банка, сейчас валютные переводы в зарубежные кредитные организации также недоступны. «Из-за новых ограничений мы не можем гарантировать доставку перевода. Работаем над тем, чтобы найти альтернативное решение, как оно появится — обязательно расскажем», — сказано в тексте. Что касается платежей для юрлиц, в Альфе заявили, что вынуждены прекратить любые финансовые операции с компаниями из стран, которые ввели санкции, а также расчеты в валютах этих стран. «При этом со всеми другими валютами мы работаем как обычно», — отмечается в сообщении.
Как полагает начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский из-за ограничений на валютные операции у клиентов Альфы и Сбера могут возникнуть и другие неожиданные сложности. «Если для зарубежной поездки понадобится получить европейскую визу (в тех странах, которые ее еще дают россиянам), консульские учреждения могут не принять справку из попавших под санкции банков в качестве подтверждения наличия средств, так как в случае чего, человек не сможет этими деньгами в Европе быстро воспользоваться. Гарантировать такое развитие событий нельзя, но оно, на мой взгляд, возможно, поэтому лучше запастись документами из другого банка», — пояснил он редакции.
Как будут работать банковские приложения?
Вскоре после объявления новых санкций эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов заявил, что приложения Сбера и Альфы, вероятно, будут удалены из Google Play и App Store. Он предположил, что эти площадки захотят таким образом снизить риски. В этом случае пользователям смартфонов на Android придется скачивать приложения напрямую с сайтов банков, а владельцам iPhone и iPad заходить в свои аккаунты через браузер.
В Сбере уже сообщили, что готовы к ситуации. Согласно официальному сообщению, банк заранее подготовил решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны. «Кроме того, мы адаптировали веб-версию СберБанк Онлайн для использования на мобильных устройствах, а также работаем над альтернативными способами удобной дистрибуции приложений для клиентов. Корпоративным клиентам для бесперебойной работы мобильного приложения СберБизнес мы рекомендуем не удалять мобильное приложение со смартфонов и планшетов. Если вы планировали скачать наше приложение, но до сих пор не сделали этого, сейчас самое время», — говорится в официальном telegram-канале Сбера.
Директор филиала финансовой группы БКС Никита Демидов также считает, что клиенты Альфы и Сбера, несмотря на санкции, все же смогут пользоваться интернет-банкингом. «У обоих банков сильные IT команды, поэтому клиенты точно не лишатся всего функционала банковских приложений», — отметил он в общении с «Собака.ru».
А что если у меня был брокерский счет?
Клиентов брокеров Альфы и Сбера, вероятно, также ждут изменения. «Приложения для торговли американскими ценными бумагами, скорее всего, из-за санкций не позволят совершать активные операции, в этом случае можно перевести акции к брокеру, который не находится под ограничениями», — рассказал Никита Демидов.
Как напоминает РБК, после того, как под блокирующие санкции попал ВТБ, клиенты его сервиса «ВТБ Инвестиций» потеряли возможность вкладываться в ценные бумаги. В итоге банк принял решение передать их зарубежные активы Альфа-банку. Сбер уже сообщил, что поступит сходным образом. «Сейчас банк в процессе принятия решения по этому вопросу, мы проинформируем вас дополнительно, как только имя брокера будет известно. Перевод будет осуществлен централизованно банком до 13.04», — говорится в сообщении.
Как полагает Дмитрий Кумановский, клиенты Альфа-Банка, скорее всего, также будут переданы другому брокеру. «Банки уже на прошлой неделе знали о том, что готовятся санкции, и своевременно подготовили управленческие решения. Мне кажется, что клиенты будут выведены из-под режима санкций и смогут совершать сделки на Санкт-Петербургской бирже с иностранными американскими акциями», — заключил он.
Повлияют ли санкции на надежность банков?
Сбербанк и Альфа-банк (как и ранее попавший под санкции ВТБ) входят в число лидеров российской банковской сферы. Глава французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин в беседе с РБК сообщил, что санкции могут плохо сказаться на их бизнесе, так как оба банка были ориентированы на международные рынки.
Дмитрий Кумановский в общении с «Собака.ru» также заявил, что ограничения, по сути, означают «инкапсулирование этих банков внутри России». Однако он полагает, что угрозы для стабильности Сбера или Альфы нет.
«Если подходить к вопросу формально, то наличие долговых обязательств за границей ставит вопрос об их устойчивости, но Сбер и ВТБ, безусловно, получат поддержку от российского правительства, поэтому сомневаться в их надежности не приходится. То же, мне кажется, относится и к Альфа-банку, у которого, помимо прочего, есть возможность получить поддержку от акционеров за счет того, что Альфа-групп включает в себя не только банковский бизнес», — отметил он.
О других последствиях санкций
Как напомнила в своем telegram-канале медиаэксперт Ксения Болецкая, санкции в отношении Сбербанка могут привести к проблемам у связанных с ним структур, не работающих на финансовом рынке. В частности, со сложностями, возможно, столкнутся рекламная платформа Segmento, онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный сервис СберЗвук, считает она.
«Если Segmento без американских рекламодателей еще проживет (но я не знаю насчет иностранного софта, который может быть для них критичен), то с онлайн-кинотеатром и, тем более, с музыкальным сервисом все конкретно сложнее. Вряд ли, конечно, американские студии и музыкальные мейджоры прямо сегодня начнут отменять все контракты со СберЗвуком и Okko, чтобы соблюсти санкции. Но уже послезавтра это может произойти. Тогда сервисы останутся без огромной массы контента, для СберЗвука — критичной массы», — написала она.
При этом она отмечает, что сбрасывать сервисы со счетов пока рано, так как они могут быть проданы другой компании или доверенным людям. Впрочем, она напомнила и о другом риске: приложения Okko и СберЗвук также могут исчезнуть из App Store и Google Play, но «вероятно, не так быстро, как приложение самого Сбера и если сейчас банк срочно не поменяет их владельца».
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