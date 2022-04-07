Сбер и Альфа-Банк попали под полные блокирующие санкции США. Как это отразится на клиентах? Приложения будут работать? А брокерские счета?

А что с валютой? Ее можно будет купить или перевести за рубеж?

Купить валюту через банковское приложение клиенты Сбера и Альфы смогут без дополнительных проблем (хотя снять ее со счета будет невозможно из-за ограничений, наложенных российским Центробанком). А вот с валютными переводами внутри страны и за рубеж могут возникнуть сложности.

Как сообщает РБК, клиенты Сбера еще 18 марта потеряли возможность совершать переводы в другие банки в американских и канадских долларах, английских фунтах, датских и норвежских кронах. Как говорится в сообщении на сайте Альфа-банка, сейчас валютные переводы в зарубежные кредитные организации также недоступны. «Из-за новых ограничений мы не можем гарантировать доставку перевода. Работаем над тем, чтобы найти альтернативное решение, как оно появится — обязательно расскажем», — сказано в тексте. Что касается платежей для юрлиц, в Альфе заявили, что вынуждены прекратить любые финансовые операции с компаниями из стран, которые ввели санкции, а также расчеты в валютах этих стран. «При этом со всеми другими валютами мы работаем как обычно», — отмечается в сообщении.

Как полагает начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский из-за ограничений на валютные операции у клиентов Альфы и Сбера могут возникнуть и другие неожиданные сложности. «Если для зарубежной поездки понадобится получить европейскую визу (в тех странах, которые ее еще дают россиянам), консульские учреждения могут не принять справку из попавших под санкции банков в качестве подтверждения наличия средств, так как в случае чего, человек не сможет этими деньгами в Европе быстро воспользоваться. Гарантировать такое развитие событий нельзя, но оно, на мой взгляд, возможно, поэтому лучше запастись документами из другого банка», — пояснил он редакции.