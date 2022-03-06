Visa и MasterCard приостанавливают работу в России

Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны.

Также отмечается, что любые карты Visa, выпущенные за пределами России, больше не будут работать внутри РФ. Платежная система не называет точных сроков — сообщается, что это случится «в ближайшие дни». Карты Visa, выпущенные любыми российскими банками, перестанут работать за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play.

О схожем решении сообщили и в Mastercard. «Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться Mastercard. И любая карта Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», — цитирует РБК международную платежную систему.

Таким образом, если карты Visa и Mastercard выпущены в России, то они продолжат работать в РФ.