Художник из Петербурга предложил альтернативный бренд Lego. Первый конструктор — по мотивам январских протестов

Недавно художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок. Теперь он предложил альтернативный бренд популярного конструктора. Первый набор OLEG City Unauthorized Holidays — по мотивам январских протестных акций.
В наборе есть фигурки двух журналистов, одному из которых сломали руку во время освещения протестных акций. Другой персонаж «российского Lego» — человек, кидающий бумажный стаканчик. Также художник показал, как пожилой человек на костылях убегает от сотрудника органов правопорядка, и момент задержания женщины, которую тащат за ногу. Всех OLEG-человечков можно посадить в автозак — для этого необходимо только собрать машину из пластмассовых деталей.
Помимо набора OLEG City Unauthorized Holidays художник из Петербурга Артем Бизяев предложил концепт OLEG City 3521 Road Roller для тех, кто хочет попробовать себя в роли дорожного рабочего.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста.
ФСИН просит заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за «систематических нарушений» условий испытательного срока еще до его госпитализации в Германию. Когда политик лечился, «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись»
В Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. Основная тематика поступивших к нему обращений — жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, в частности, на применение насилия, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции, на процессуальные нарушения.
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