Роскомнадзор оштрафует соцсети за неудаление постов с призывами участвовать в митингах в поддержку Навального

Соцсети будут оштрафованы «за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января». «Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Все штрафы будут проходить по статье 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации». Размер штрафа для юридических лиц — от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

«Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», — напоминают в Роскомнадзоре.

Для Минпросвещения России вопрос воспитания также стоит очень остро. Глава министерства Сергей Кравцов объявил о запуске всероссийских родительских собраний. Также для директоров школ по всей стране разработаны специальные курсы повышения квалификации. Кроме того, по его мнению, сегодня следует работать с цифровой средой, совершенствовать самоуправление в школах.

Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста. Тогда в Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей.