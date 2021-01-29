Baba Yaga и Vova the Frog: художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам славянских сказок

Художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок. Главные герои набора Баба Яга, Василиса Премудрая, Кот-баюн и лягушка по имени Вова (не принцесса).
«Не пугайтесь ее устрашающего вида. Ведь Баба Яга хоть и очень мерзкая, но справедлива и готова помочь путникам, которые вошли в ее лес. Яга живет в старой избе на куриных ножках. Вы видели что-то подобное? Это возможно только в Тридевятом Королевстве за тридевять земель. Кстати, в отличие от европейских ведьм, Баба Яга летает не на метле, а в большой удобной ступе», — рассказывает о своем проекте художник.
Если концепт Бизяева соберет на сайте Lego Ideas больше 10 тысячи голосов, компания рассмотрит возможность выпустить по нему набор. Однако конструкторы, набравшие необходимое число голосов, могут быть и отклонены — например, из-за присутствия в сюжете позитивного образа вредных привычек, насилия и «отсутствия играбельности».
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