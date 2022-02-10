В России доля штамма «омикрон» среди выявленных случаев коронавируса достигла 70%

«Распространение штамма «омикрон» сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%», — говорится в сообщении.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на 8 февраля в России среди всех выявляемых случаев коронавируса, на «омикрон» приходится 60%.

Напомним, доля повторных заражений коронавирусом в России из-за штамма распространения штамма «омикрон» увеличилась. Теперь вновь заболевают до 15% ранее переболевших.

На сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.