Доля повторных заражений коронавирусом в России выросла до 15%

«К сожалению, «омикрон» оказался уникальным в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно, неважно, чем [каким именно штаммом коронавируса] человек уже болел», — сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.