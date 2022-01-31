«Омикрон» — не последний вариант коронавируса. Вот два сценария развития событий после COVID-19

Что ограничивает способности коронавируса мутировать?

Существуют физические и генетические барьеры, которые все же ограничивают возможности развития для SARS-CoV-2, говорит вирусолог Картик Чандран. Некоторые из них не позволяют вирусу стать бесконечно более заразным. Поэтому ученые ожидают, что трансмиссивность коронавируса в конечном итоге выровняется и перестанет расти.

По словам доктора Чандран, на физическом уровне все вирусы пытаются найти тонкую грань между стабильностью и нестабильностью. И поиск этого баланса ограничивает их заразность.

Представьте, что вирус — это микроскопическая коробка, наполненная генетическим материалом. Она должна быть достаточно прочной, чтобы сохранять генетический материал во внешней среде и организме хозяина. При этом для того, чтобы заразить клетки, коробка должна хорошо раскрываться. Если вирус слишком стабилен, он менее эффективно заражает клетки, если нестабилен — менее живуч.

Чтобы плотно прилегать к рецепторам человеческих клеток, у коронавируса есть шиповидный S-белок — тот самый, что делает его похожим на корону. «Омикрон» несет около 30 мутаций в своем шипе, некоторые из них помогают ему ловко уклоняться от иммунной системы. И все же, отмечает Картик Чандран, должен существовать предел в том, сколько мутаций может выдержать S-белок, прежде чем его способность подключаться к клеткам начнет давать сбои.

По видимости у SARS-CoV-2 еще осталось пространство для генетического маневра. Как выяснили ученые Гарвардского медуниверситета, он отличается особой гибкостью структуры шиповидного S-белка, что помогает ему продолжать мутировать и уклоняться от антител.