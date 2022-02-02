В Петербурге около 80% заражений коронавирусом приходится на «омикрон»

«Если говорить об «омикроне», который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «омикрон». Здесь он практически уже завоевал свою территорию», — сказала Попова.

Также она отметила, что в Москве около 40% инфицированных болеют бессимптомно. А новые виды тестирований помогают своевременно выявлять людей с «омикроном», изолировать их и снижать число зараженных.

«Изначально мы предполагали, что в Российской Федерации могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования. В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%», — сообщила глава Роспотребнадзора.

Напомним, вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус, из-за своих многочисленных мутаций утратил способность проникать в легкие. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.