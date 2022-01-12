О рекордном приросте заболевших коронавирусом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения. За неделю с 3 по 9 января число диагностированных случаев COVID-19 во всем мире выросло на 55% по сравнению с предшествующими семью днями (с 27 декабря по 2 января), при этом смертность осталась почти на прежнем уровне — ее рост составил 3%.

Об увеличении числа инфицированных сообщили пять из шести регионов ВОЗ. Наибольший рост за период с 3 по 9 января зафиксирован в США — 4 610 359 случаев (73%), Франции — 1 597 203 (46%), Великобритании — 1 217 258 (10%), Италии — 1 014 358 (57%) и Индии — 638 872 (524%).

Всего за минувшую неделю в ВОЗ поступили сообщения о 15 154 666 выявленных случаях заражения коронавирусом и 43 461 умершем. Число летальных исходов значительно выросло в Африке — на 84%, а также Америке — на 26%. Снижение фиксируется в Европе — на 10%, Юго-Восточной Азии — на 6%, а также в Восточном Средиземноморье — на 11%.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки.

Число заболевших в России превысило 10 миллионов 684 тысяч, в Москве — 2 миллиона 60 тысяч, в Петербурге — 867 тысяч, в мире — 310 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».