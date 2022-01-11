Попова: число заболевших COVID-19 может дойти до сотни тысяч в сутки

«Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И, конечно, же мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года», — заявила Попова.

По ее словам, специалисты заметили ухудшение эпидемиологической ситуации. Уже в 35 регионах растет уровень заболеваемости, он переходит за уровень среднероссийский. При этом число случаев в среднем по стране снижается.

Попова отметила, что по России выявили 305 случаев заражения «омикрон»-штаммом. Их зафиксировали в Москве, Московской области, Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской областях и республике Башкортостан.

Главный санитарный врач также отметила, что у «омикрона» короткий инкубационный период, а человек может стать переносчиком вируса уже на второй день после инфицирования, а симптомы могут не проявляться до пяти суток.

Напомним, Центр имени Гамалеи ожидает скорое наступление волны заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России. Это может произойти уже в конце января.