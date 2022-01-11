ВОЗ: более половины населения Европы в ближайшие 6-8 недель заразится «омикрон»-штаммом коронавиурса

По информации Клюге, в первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заболевания COVID-19 — таким образом, рост составил в два раза за две недели. Показатели смертности стабильны и продолжают оставаться самыми высокими в странах с большей заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией.

О случаях выявления «омикрон»-штамма коронавируса уже сообщили 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Как отметил Клюге, данная мутация быстро становится доминирующей в Западной Европе и в настоящий момент распространяется на Балканах. При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы «омикроном» в ближайшие 6-8 недель.

«Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «омикрон» обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован», — резюмировал Клюге.

Напомним, сейчас Центр имени Гамалеи ожидает скорое наступление волны заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России. Это может произойти уже в конце января. Кроме того, в США за сутки, 10 января, выявили 1,35 миллиона новых случаев заражения коронавирусом — это мировой рекорд за все время пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за сутки, 10 января, во всем мире коронавирус диагностирован у 3 314 141 человек. Число заболевших в России превысило 10 миллионов 684 тысяч, в Москве — 2 миллиона 60 тысяч, в Петербурге — 867 тысяч, в мире — 310 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».