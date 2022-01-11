Центр Гамалеи предупредил о скором наступлении волны «омикрон»-штамма в России

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон"», — заявил сегодня, 11 января, замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По мнению его коллеги, руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, «омикрон»-штамм уже вытесняет вариант «дельта» в мире, в скором времени это произойдет и в России.

«Судя по всему, наблюдая за тем, что происходит в мире, происходит замещение вариантом «омикрон» предыдущего варианта «дельта», который получил практически стопроцентное распространение. <...> Безусловно, это и должно произойти в нашей стране», — отметил Гущин.

Как считает эксперт, новые штаммы коронавируса будут появляться в мире до достижения необходимого уровня коллективного иммунитета. Одновременно с этим, несмотря на прошедшую первичную иммунизацию, восприимчивых к COVID-19 людей остается достаточно много.

«Первичная иммунизация людей прошла, но, тем не менее, людей, которые продолжают быть восприимчивыми, остается довольно много. И вот эти волны новых вариантов, которые мы встречаем последний год, их интенсивность прежде всего будет зависеть от того, сколько будет «иммунных» людей, насколько будет напряженный иммунитет в этой популяции», — добавил Гущин.