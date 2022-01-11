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В США за сутки коронавирусом заболели 1,35 млн человек — это рекорд за все время пандемии

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В США за сутки, 10 января, выявили 1,35 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. Это мировой рекорд за все время пандемии.

Shutterstock.com

Как пишет Reuters, установленный в минувший понедельник рекорд связан с тем, что многие штаты не предоставляют информацию о заражениях в выходные дни. Однако главный фактор — распространение более заразного штамма коронавируса «омикрон». Смертность из-за коронавируса в США составляет в среднем 1 700 человек в день.

Всплеск заболеваемости нарушил работу школ, которые борются с отсутствием персонала — учителей и водителей автобусов. В школах Чикаго отменены занятия. Нью-Йорк приостановил работу трех линий метро, так как большое количество рабочих заболели коронавирусом. Планы компаний по возвращению рабочих в офисы также были сорваны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за сутки, 10 января, во всем мире коронавирус диагностирован у 3 314 141 человек. Число заболевших в России превысило 10 миллионов 684 тысяч, в Москве — 2 миллиона 60 тысяч, в Петербурге — 867 тысяч, в мире — 310 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

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