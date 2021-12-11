Гинцбург рассказал о состоянии россиян, заразившихся «омикрон»-штаммом. Они были вакцинированы

Россияне, которые в числе первых заразились новым штаммом коронавируса «омикрон», были привиты и переносят заболевание легко. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — отметил он. Как рассказал Гинцбург, специалисты Центра имени Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец «омикрон»-штамма.
Кроме того, он заявил, что конструкцию вакцины против нового коронавируса уже удалось собрать. По словам Гинцбурга, сейчас «нет оснований менять вакцину».
Напомним, ранее в ВОЗ сообщили о том, что существующие мировые вакцины от COVID-19 эффективны против штамма «омикрон». В России уже зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Заболевание диагностировано у двух из 10 россиян, которые вернулись из ЮАР.
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».
На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти.
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