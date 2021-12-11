Гинцбург рассказал о состоянии россиян, заразившихся «омикрон»-штаммом. Они были вакцинированы

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — отметил он. Как рассказал Гинцбург, специалисты Центра имени Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец «омикрон»-штамма.

Кроме того, он заявил, что конструкцию вакцины против нового коронавируса уже удалось собрать. По словам Гинцбурга, сейчас «нет оснований менять вакцину».