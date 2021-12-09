ВОЗ: существующие мировые вакцины от COVID-19 эффективны против штамма «омикрон»

Существующие мировые вакцины могут защитить людей с новым штаммом «омикрон» от тяжелого течения болезни. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, пишет BBC.
«У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою эффективность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализаций, и нет причин ожидать, что будет иначе [c „Омикроном“]», — заявил он.
Райан также отметил, что заразившиеся новым вариантом коронавируса имеют более слабое течение болезни, чем из-за «дельты» или других вариантов. Пока известно, что «омикрон» из-за своей мутации может быть более заразным и лучше сопротивляться защите от вакцин.
Напомним, в России зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Заболевание диагностировано у двух из 10 россиян, которые вернулись из ЮАР.
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».
На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти.
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