Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершил пострегистрационнные испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» и подал документы на постоянную регистрацию препарата. Об этом сообщил руководитель центра Александр Гинцбург.
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О регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В феврале 2021-го в медицинском журнале The Lancet были опубликованы итоги третьей фазы клинических испытаний препарата. Тогда эффективность вакцины составляла 91,6%.
В июле британский научный журнал Nature, который считается одним из самых авторитетных в мире, назвал «Спутник V» безопасной вакциной от коронавируса. Выводы были сделаны на основе «растущего количества данных» об итогах исследований в других странах.
«Спутник V» пока не одобрен для применения Всемирной организацией здравоохранения. Эксперты ВОЗ полагают, что это может произойти до конца 2021 года. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 892 тысячи, в Москве — 1 миллион 699 тысяч, в Петербурге — 654 тысячи, в мире — 239 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
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