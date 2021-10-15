О регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В феврале 2021-го в медицинском журнале The Lancet были опубликованы итоги третьей фазы клинических испытаний препарата. Тогда эффективность вакцины составляла 91,6%.

В июле британский научный журнал Nature, который считается одним из самых авторитетных в мире, назвал «Спутник V» безопасной вакциной от коронавируса. Выводы были сделаны на основе «растущего количества данных» об итогах исследований в других странах.

«Спутник V» пока не одобрен для применения Всемирной организацией здравоохранения. Эксперты ВОЗ полагают, что это может произойти до конца 2021 года. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата.