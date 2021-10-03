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Здоровье

Мурашко: устранены все барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ

Все барьеры, которые не позволяли зарегистрировать вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения устранены. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил он, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

По словам министра, заявитель-компания, регистрирующая вакцины, на площадке ВОЗ должна подписать ряд документов и представить дополнительные бумаги. «На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», —добавил Мурашко.

Напомним, ранее в Петербурге запустили производственную линию по выпуску вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Изготовлением препарата займется научно-технологическая фармацевтическая компания «Полисан». Также не зарегистрированные в России вакцины могут начать ввозить в страну. Разрешить применение таких препаратов предлагает Министерство здравоохранения — но только на территории Московского международного медицинского кластера.

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