Мурашко: устранены все барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил он, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

По словам министра, заявитель-компания, регистрирующая вакцины, на площадке ВОЗ должна подписать ряд документов и представить дополнительные бумаги. «На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», —добавил Мурашко.