Британский научный журнал Nature назвал «Спутник V» эффективной и безопасной вакциной от коронавируса

Как отмечает автор статьи Бьянка Ногради, безопасность и эффективность «Спутника V» доказывает «растущее количество данных» об итогах исследований в других странах. Российская вакцина используется почти в 70 странах, но ее внедрение замедлилось из-за разногласий и вопросов по поводу редких побочных эффектов, поэтому она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения.

В статье приводятся данные об эффективности вакцины, собранные в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. В ОАЭ, в частности, исследование провели на 81 тыс. добровольцев, и по итогам испытаний эффективность вакцины составила 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% — тяжелого течения заболевания. Исследования в других странах также показали, что «Спутник V» в отличие от других аденовирусных вакцин не приводит к образованию тромбов.

Опрошенные журналом Nature эксперты считают, что Всемирная организация здравоохранения и Европейское медицинское агентство (EMA) до сих пор не могут решить вопрос о регистрации «Спутника V» из‑за опасений по поводу мониторинга побочных эффектов его применения в России. Только после одобрения этих организаций российская разработка сможет получить широкое распространение в мире.

Напомним, в феврале 2021 года в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Российский препарат, разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрированная первой в мире, показал свою безопасность и эффективность.