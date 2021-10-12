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Когда российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена ВОЗ? Рассказал эксперт организации

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года. Такой прогноз дала эксперт и старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

MedMediaBank / Shutterstock.com

Сумия Сваминатан

О том, когда российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена ВОЗ — цитата по РИА «Новости»:

Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс [оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования] продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом.

Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция.

Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен.

Напомним, в начале октября стало известно, что все необходимые для продолжения процедуры одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» документы будут предоставлены Всемирной организации здравоохранения в ближайшую неделю-полторы. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата.

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