Когда российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена ВОЗ? Рассказал эксперт организации

О том, когда российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена ВОЗ — цитата по РИА «Новости»:

Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс [оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования] продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом.

Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция.

Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен.