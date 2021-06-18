У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев через 9 месяцев исчезли антитела к коронавирусу

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Напомним, центр «Вектор» проверяет возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Третья доза препарата может усилить действие антител в организме. Кроме того, вакцина «в силу своей безвредности достойна ревакцинации и возможно неоднократной, двукратной ревакцинации».

«Вектор» также планирует разработать вариант вакцины от коронавируса «ЭпиКакКорона» в виде капель для носа. Сейчас препарат проходит проверки на эффективность против всех имеющихся штаммов коронавируса. Кроме того, к июню 2021 года «Вектор» планировал выпускать 5 миллионов доз в месяц.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 281 тысячу, в Москве — 1 миллион 269 тысяч, в Петербурге — 455 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 177 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.