«Вектор» планирует создать вариант вакцины «Эпиваккорона» в виде капель для носа

«Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства, и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы», — сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Сейчас вакцина «Эпиваккорона» проходит проверки на эффективность против всех имеющихся штаммов коронавируса. «Не только теоретически, но и практически» — для этого проводятся «соответствующие исследования». Кроме того, уже к июню 2021 года «Вектор» планирует выпускать 5 миллионов доз в месяц.

«В соответствии с производственным планом, мы рассчитываем в апреле выпустить 1,5 миллиона доз, в мае — 3 миллиона, а с июня выйти на стабильные 5 миллионов доз вакцины в месяц в однодозовом формате», — отметил генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов.

Вакцина «Эпиваккорона» состоит из двух компонентов, пептидов — коротких фрагментов S-белка нового коронавируса и белка носителя. По его словам, по пептидам продолжается масштабирование производства методом химического синтеза, и уже вышли на производство 2 млн доз в месяц.

Напомним, ранее Центр имени Гамалеи разработал еще один вариант вакцины «Спутник V» — в форме назального спрея. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева.