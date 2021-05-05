«Вектор» начал тестирование трехкратного введения «ЭпиВакКороны» для усиления действия антител

«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся», — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций «Вектора» Александр Рыжиков.

По словам Рыжикова, введение третьей дозы для вакцин такого типа — это «всегда естественно». В случае с «ЭпиВакКороной» это позволит «не только поднять уровень нейтрализующих антител, но и обеспечить высокую аффинность (высокую силу) этих антител». Кроме того, вакцина «в силу своей безвредности достойна ревакцинации и возможно неоднократной, двукратной ревакцинации». «Мы достигнем достаточного иммунного ответа, в том числе и среди пожилых людей», — добавил он.

Напомним, «Вектор» планирует разработать вариант вакцины от коронавируса «ЭпиКакКорона» в виде капель для носа. Сейчас препарат проходит проверки на эффективность против всех имеющихся штаммов коронавируса. Кроме того, уже к июню 2021 года «Вектор» планирует выпускать 5 миллионов доз в месяц.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 847 тысяч, в Москве — 1 миллион 105 тысяч, в Петербурге — 419 тысяч, в мире — 154 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.