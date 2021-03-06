Эксперт заявил о том, что почти половина петербуржцев имеет антитела к коронавирусу

В Петербурге почти 50% горожан имеют антитела к коронавирусной инфекции. Такие данные по состоянию на конец февраля приводит исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, сообщает ТАСС.
В статистику вошли как и заразившиеся коронавирусом естественным путем, так и те, кто вакцинировался. По словам эксперта, для формирования коллективного иммунитета у петербуржцев необходимо, чтобы как минимум 70% жителей города имели достаточное количество антител. Целевой показатель составляет 80-95%, добавил он. Такие показатели исходят из того, что один инфицированный в среднем может заразить около трех здоровых человек.
Как сообщается в отчете координационного совета, сейчас объем и темпы вакцинации в городе еще недостаточны для формирования «надежной иммунной популяционной прослойки». «Вторая волна эпидемии стихает, но медленно и нестабильно. Единственным надежным способом не допустить нового роста заболеваемости остается массовая вакцинация», — отметили в Смольном.
Ранее в Комздраве ответили на вопрос, можно ли вакцинироваться от коронавируса повторно, если не выработались антитела.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны.
Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.
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