Эксперт заявил о том, что почти половина петербуржцев имеет антитела к коронавирусу

В статистику вошли как и заразившиеся коронавирусом естественным путем, так и те, кто вакцинировался. По словам эксперта, для формирования коллективного иммунитета у петербуржцев необходимо, чтобы как минимум 70% жителей города имели достаточное количество антител. Целевой показатель составляет 80-95%, добавил он. Такие показатели исходят из того, что один инфицированный в среднем может заразить около трех здоровых человек.

Как сообщается в отчете координационного совета, сейчас объем и темпы вакцинации в городе еще недостаточны для формирования «надежной иммунной популяционной прослойки». «Вторая волна эпидемии стихает, но медленно и нестабильно. Единственным надежным способом не допустить нового роста заболеваемости остается массовая вакцинация», — отметили в Смольном.