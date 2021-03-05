Можно ли вакцинироваться от коронавируса повторно, если не выработались антитела? Ответили в Комздраве

«Повторные вакцинации при низком титре антител не предусмотрены инструкцией», — приводит «Фонтанка» заявление Комитета по здравоохранению Петербурга. Ранее разработчик «Спутника V», Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, допускал повторную вакцинацию.

«В принципе, можно сделать еще одну прививку. Тут есть трудность, потому что по инструкции делаются только две. Но ничего страшного в этом я не вижу. Нужно обратиться по месту вакцинации, представить свои результаты анализа и спросить, могут ли они сделать дополнительную прививку», — говорил научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны.

Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.