Почему Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса? Объяснил сам президент

Оказывается, все дело в прививочном плане, о чем президент России поделился 10 февраля в ходе встречи с руководителями российских СМИ. В него входят вакцинация от гриппа и пневмококка, поэтому Путину необходимо посоветоваться с врачами, когда лучше сделать прививку от коронавируса. Он также допустил, что поставит препарат в конце лета или начале осени — когда ему придется много ездить.

Как пишет «Коммерсантъ», до того, как Путин сделает прививку от коронавируса, будет сохраняться обязательный двухнедельный карантинный режим — для всех, кто захочет встретиться с президентом.

Правило действовало для встречи 10 февраля, на которой Путин «рассказал о всех прелестях российской вакцины и о недостатках других». «Главных редакторов попросили, между прочим, прийти с результатами теста на коронавирус и на эту встречу. Они принесли. Как вы думаете, кто-нибудь поинтересовался хоть у одного этой справкой? Правильно. А потому что доверие — вот что ценно между людьми. А не вот это вот все», — пишет издание.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.